Біля басейну у заміському будинку: Могилевська показала, як проводить час із доньками

Співачка влаштувала сімейний релакс

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка за рік артистка самостійно скинула близько 25 кілограмів, вирішила присвятити вихідні родині та відпочинку. Напередодні співачка розповіла, що вирушила за місто, де оселилася у будинку з басейном, а тепер поділилася милими кадрами сімейного дозвілля.

У новому відео в Instagram, артистка показала, як проводить час зі своїми доньками. Дівчатка із задоволенням пірнали у басейн, плавали та насолоджувалися сонячною погодою.

На кадрах — безтурботна літня атмосфера, а сама Могилевська не приховує, що цінує такі моменти, проведені разом із дітьми. "Коли ранок суботи починається так, то хочеться, щоб вихідні тривали якомога довше, правда ж?" — написала під відео співачка.

Наталія Могилевська показала, як проводить вихідні з доньками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Схоже, зірка вирішила влаштувати собі невелику паузу від насиченого графіка та присвятити час найріднішим.

Наталія Могилевська показала, як проводить вихідні з доньками. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Що відомо про доньок Наталії Могилевської

Наприкінці 2023 року співачка вперше розповіла, що стала мамою двох дівчаток — Мішель та Софії. Вони із чоловіком Валентином усиновили доньок.

Могилевська раніше розповідала, що її доньки чудово ладнають із дітьми коханого від попередніх стосунків. За словами співачки, між ними склалися теплі й дружні взаємини. Також артистка зізнавалася, що мріє віддати молодшу доньку на бальні танці та бачить її партнером на паркеті сина Валентина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у сім'ї Наталії Могилевської відбулося ще одне поповнення. Співачка поділилася радісною новиною.