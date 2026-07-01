Реперша alyona alyona в купальнике взбудоражила сеть горячими кадрами из Одессы (видео)
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Артистка позировала у бассейна
Украинская реперша alyona alyona, несколько месяцев назад попавшая в ДТП, порадовала поклонников новыми летними кадрами. Исполнительница показала, как проводит время в Одессе и продемонстрировала свою красоту и пышные формы.
В своем Instagram артистка опубликовала видео, сделанное у бассейна. Для отдыха она выбрала сплошной купальник, а образ дополнила украшениями и легким макияжем.
На ролике реперша позирует у воды, улыбается в кадр и выглядит вполне расслабленно. Реперша наслаждается жарким летним днем.
Фаны не оставили новые кадры без внимания. В комментариях они засыпали певицу комплиментами, отмечая ее красоту. Реперша еще раз доказывает, что не нужно подстраиваться под навязанные стандарты красоты, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном теле.
Следует отметить, что alyona alyona давно выступает за бодипозитив и постоянно говорит о принятии себя. Артистка открыто делится личными переживаниями, призывает не стесняться своего облика и демонстрирует это собственным примером.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Камалия похвасталась кадрами из заграничного курорта. Певица попозировала в купальнике.