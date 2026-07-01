Реперша alyona alyona в купальнике взбудоражила сеть горячими кадрами из Одессы (видео)

Артистка позировала у бассейна

Украинская реперша alyona alyona, несколько месяцев назад попавшая в ДТП, порадовала поклонников новыми летними кадрами. Исполнительница показала, как проводит время в Одессе и продемонстрировала свою красоту и пышные формы.

В своем Instagram артистка опубликовала видео, сделанное у бассейна. Для отдыха она выбрала сплошной купальник, а образ дополнила украшениями и легким макияжем.

На ролике реперша позирует у воды, улыбается в кадр и выглядит вполне расслабленно. Реперша наслаждается жарким летним днем.

Фаны не оставили новые кадры без внимания. В комментариях они засыпали певицу комплиментами, отмечая ее красоту. Реперша еще раз доказывает, что не нужно подстраиваться под навязанные стандарты красоты, чтобы чувствовать себя комфортно в собственном теле.

Следует отметить, что alyona alyona давно выступает за бодипозитив и постоянно говорит о принятии себя. Артистка открыто делится личными переживаниями, призывает не стесняться своего облика и демонстрирует это собственным примером.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Камалия похвасталась кадрами из заграничного курорта. Певица попозировала в купальнике.