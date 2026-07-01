Новий масштабний удар Росії по Україні буде не таким, як попередні: названо цікаву деталь

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги

Масований ракетний обстріл України, про який попереджають моніторинги, дійсно можливий 1 липня або найближчими днями. Про це свідчить тривалий період накопичення озброєння росіянами, протягом якого вони використовували менше дронів та ракет. При цьому одна із останніх атак ЗСУ по військових об'єктах окупантів, імовірно, частково змінить плани ворога.

Про це "Телеграфу" розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний. При цьому питання кількості засобів, які зможуть використати росіяни — досі відкрите. В будь-якому разі, каже він, до обстрілу треба готуватись і стежити за повідомленнями українських військових та Повітряних Сил ЗСУ.

"У моніторингових каналів воно базується на основі відкритих джерел щодо кількості озброєних літаків, носіїв крилатих ракет і припущень щодо застосування балістичних та квазібалістичних ракет — що базуються на граничній кількості використаних засобів в попередніх обстрілах. Тому варто наголосити, що такі розрахунки — приблизні і оціночні, та не означають, що Росія використає саме таку кількість засобів нападу", — наголосив аналітик.

Він додав, що українські удари по центрах космічного зв'язку (як ураження ЦКЗ "Дубна") можуть суттєво вплинути на розвідку, управління та комунікацію російських ракетних військ. Що, своєю чергою, впливає на "якість" та інтенсивність російських обстрілів.

Антон Земляний

Моніторинги попереджають про масований обстріл — що відомо

Один з моніторингів пише, що масований ракетний удар, про який попереджали 30 червня, ймовірно, може відбутися 1-2 липня. Аналітики назвали можливі засоби ураження, які, ймовірно, росіяни будуть використовувати під час масованого удару:

8 бортів Ту-95МС на аеродромах "Оленья" та "Енгельс";

на аеродромах "Оленья" та "Енгельс"; 2-3 Ту-160 з аеродрому "Українка" (Далекий Схід);

з аеродрому "Українка" (Далекий Схід); 4 споряджених носія ракет "Калібр" (ймовірність використання — низька);

(ймовірність використання — низька); до 10 гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" із Криму та Курська;

із Криму та Курська; до 30 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/КН-23.

Також ворог може використати дещо більшу, ніж зазвичай, кількість ударних та імітаційних безпілотників (приблизна кількість 800 одиниць). За останні декілька тижнів росіянам вдалося накопичити значну кількість дронів, бо вони менше використовували їх для ударів по Україні.

"Також готові 6 бортів МіГ-31К, які, ймовірно, будуть використані вже після атаки вранці, для ураження окремо визначених цілей. Сумарна кількість крилатих ракет Х-101, які можуть бути застосовані, становить 60 одиниць", — йдеться у повідомленні.

Головною ціллю може стати Київ та область

За даними моніторингу, серед пріоритетних цілей — Київ та Київська область. Однак не виключено, що засоби нападу будуть розподілені для удару по столиці та західній частині України, для ураження максимальної кількості обʼєктів.

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