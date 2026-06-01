Таїнство хрещення з присмаком "руского міра"? Що відомо про хрестини сина Аліни Гросу

Священник, який проводив обряд, має зв'язки із Росією

Українська співачка Аліна Гросу поділилася з підписниками радісною подією — хрещенням свого сина. Хрещеною мамою маленького Марка-Габріеля стала артистка Ірина Білик. Проте у мережі помітили суперечливі деталі — місце проведення обряду та особа священнослужителя, який його звершував.

На це звернула увагу журналістка Соня Кошкіна. У своєму дописі вона заявила, що хрещення відбулося у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, який належить до Української православної церкви (УПЦ). Також журналістка наголосила, що обряд проводив митрополит Мелетій, у миру Валентин Єгоренко, якого раніше президент України позбавив українського громадянства.

Кошкіна поставила під сумнів доречність такого вибору під час повномасштабної війни Росії проти України, особливо з огляду на суспільні суперечки навколо діяльності окремих представників УПЦ та їхніх зв'язків із Росією.

Свято-Духівський кафедральний собор у Чернівцях багато років належав до УПЦ. У лютому 2025 року громада проголосувала за перехід храму до Православної церкви України, однак представники УПЦ не визнали це рішення. Через суперечку навколо юрисдикції питання розглядалося в суді, який у 2026 році ухвалив рішення про передачу собору громаді ПЦУ.

Що відомо про митрополита Мелетія

За даними СБУ та низки українських медіа, його ім'я фігурувало серед священнослужителів УПЦ, щодо яких були запроваджені санкції у 2022 році. У 2023 році з'явилася інформація про припинення його українського громадянства через наявність російського паспорта. Сам Мелетій заперечував, що є громадянином РФ, хоча визнавав, що колись подавав документи на отримання російського паспорта. Водночас журналістські розслідування зазначали, що майбутній митрополит в Московській духовній семінарії, а під час обшуків у Чернівецькій єпархії правоохоронці повідомляли про виявлення документів, які могли свідчити про його зв'язки з РФ. Сам священнослужитель усі ці закиди відкидав і називав їх безпідставними.

Що відомо про хрещення сина Аліни Гросу

Про сам обряд стало відомо після того, як співачка опублікувала серію світлин із храму. На кадрах можна побачити близьких родичів і друзів родини, а також народну артистку України Ірина Білик, яка стала хрещеною матір'ю хлопчика.

Аліна Гросу.

Знімки швидко розлетілися мережею та зібрали чимало привітань від шанувальників. Багато користувачів вітали родину з важливою подією та бажали дитині здоров'я і щасливої долі.

