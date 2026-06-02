Команда Алины Гросу прокомментировала скандал вокруг крещения сына в храме УПЦ: "Большинство людей руководствуются собственной верой"

Певица выбрала именно этот храм из-за семейных традиций

После резонанса вокруг крещения сына Алины Гросу и упреков в храме, где проходил обряд, команда певицы дала свои объяснения. Представительница артистки рассказала, почему семья избрала именно Свято-Духовский Собор в Черновцах УПЦ и что знает о противоречиях вокруг него.

В комментарии для "Телеграфа" представительница Алины Гросу подчеркнула, что решение провести крещение именно в этом храме было связано, прежде всего, с семейной традицией. По ее словам, именно в этом соборе около 30 лет назад крестили саму певицу. Там же происходили крестины ее младшего брата, двоюродных родственников и их детей.

"Для семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано, прежде всего, с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем", — отметила представительница артистки

Также в команде певицы заявили, что Алина якобы не была осведомлена о информации, которую публично озвучила Соня Кошкина о митрополите Мелетии и истории вокруг собора.

"Следует понимать, что далеко не каждый человек подробно ориентируется в церковных вопросах, юрисдикциях или биографиях священнослужителей. Большинство людей руководствуются собственной верой, семейными традициями и обычаями", — объяснила пиарщица Алины Гросу.

Также представительница Гроссу обратила внимание на то, что храм продолжает работать в своем нынешнем статусе. По ее мнению, если к деятельности собора или его представителям существуют серьезные претензии, то этот вопрос должен находиться в плоскости ответственности государственных органов.

"Если относительно деятельности храма или его представителей существуют столь серьезные замечания, почему он продолжает функционировать в своем нынешнем статусе? Этот вопрос, вероятно, следует адресовать компетентным органам и ответственным структурам", — добавила она.

Ирина Билык окрестила сына Алины Гросу.

Напомним, ранее журналистка Соня Кошкина сообщила, что крестины маленького Марка-Габриэля состоялись в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, много лет принадлежавшем к УПЦ (МП). В 2025 году община поддержала переход собора в ВТО, однако УПЦ обжаловала это решение. В конце концов, в 2026 году суд подтвердил передачу храма общине ПЦУ.

Кошкина также обратила внимание на то, что обряд проводил митрополит Мелетий, имя которого ранее неоднократно фигурировало в публикациях украинских медиа из-за его возможных связей с Россией. По информации СБУ и украинских медиа, митрополит Мелетий попал в список священнослужителей УПЦ, в отношении которых в 2022 году ввели санкции. В 2023 году Зеленский лишил священника украинского гражданства из-за якобы наличия российского паспорта. Сам Мелетий отрицал эти обвинения и отвергал любые упреки в связях с РФ.

