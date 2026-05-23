Поки Лобода "вболіває за Україну", її пісні спокійно співає російський травесті-блогер на концертах (відео)

Цей артист — родич соліста "Іванушки International"

Схоже, пісні співачки Світлани Лободи, яка виступить на одній сцені з любителем Росії, продовжують прекрасно почуватися у російськомовному середовищі — навіть якщо сама співачка давно намагається будувати образ артистки, яка підтримує Україну. Російський блогер та виконавець Grey Wiese, який виступає у жіночих сценічних образах, вирішив не вигадувати новий репертуар і просто заспівав на своєму концерті трек "Я революция".

Щоправда, лишається відкритим питання, чи має артист дозвіл на виконання композиції та права на її використання. Але, судячи з усього, це нікого особливо не хвилює. Бо поки українці роками сперечаються про культурний простір і "відмежування", російські блогери спокійно виконують хіти Лободи перед своєю аудиторією.

І тут найцікавіше навіть не саме виконання, а бекграунд цієї історії. Grey Wiese — великий фанат Лободи не перший рік. Ще у березні 2025-го він засвітився на концерті співачки десь у Європі. Тоді росіянин приніс артистці квіти, захоплювався її творчістю та явно не виглядав людиною, яку хтось збирається "скасовувати".

Ба більше — після концерту він потрапив до гримерки співачки. І реакція самої Лободи була максимально теплою. Побачивши Сергія, артистка буквально розсипалася в компліментах і заявила, що чудово його знає, бачила його відео, а сам контент її "надихає" та "розчулює". Ймовірно, йдеться саме про ролики, де Grey Wiese виконує її пісні у своїй "фірмовій" манері.

Що відомо про Grey Wiese

Справжнє ім’я артиста — Сергій Григор’єв-Аполлонов. Grey Wiese давно живе у Німеччині, де будує кар’єру блогера, співака та епатажного інфлюенсера.

Популярність він отримав завдяки жіночим образам, яскравому макіяжу, перукам і провокативним виступам. У медіа його часто називають drag queen або queer-артистом.

Окрема деталь — Grey Wiese має прямий зв’язок із російським поп-гуртом "Іванушки International". Він є племінником Андрія Григор’єва-Аполлонова — соліста колективу. Крім того, Сергій свого часу був учасником проєкту #AppolonovGang, пов’язаного з родиною "Іванушек".

Сергій Григор’єв-Аполлонов. Фото: stuki-druki.com

Зокрема, Сергій Григор’єв-Аполлонов та Андрій Григор'єв-Аполлонов-молодший (чоловік рідної сестри соліста "Іванушек") створили цей гурт, а сам "рудий з "Іванушек"" продюсував. Згодом між Сергієм та Григор'євим-молодшим сталося кохання — вони зробили камінг-аут і одружилися в Європі.

До слова, Андрій Григор'єв-молодший кровного стосунку до родини Аполлонових не має. Після одруження з сестрою "рудого з "Іванушек"", він взяв її прізвище та по батькові і став повним тезкою соліста "Іванушек".

