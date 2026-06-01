Анна Алхім розсекретила нові фото з ексчоловіком. Як він виглядає і що про нього відомо
Блогерка вперше за довгий час заговорила про батька єдиного сина
Скандально відома українська блогерка Анна Алхім вперше за тривалий час показала свого колишнього чоловіка.
У Instagram інфлюєнсерка опублікувала добірку сімейних знімків, на яких зображена разом з ексобранцем та їхнім сином. У публікації Алхім привітала колишнього чоловіка, бізнесмена Олександра Буряченка, з ювілеєм і тепло висловилася про їхні стосунки через роки після розлучення.
"Улюблений папуля і дорогий мій колишній чоловік. Вітаємо тебе з ювілеєм. Ми з тобою стільки пройшли разом, погане вже не пам’ятаю, пам’ятаю лише хороше, а коли дивлюсь на нашого сина, то розумію, що це найкраще, що у нас з тобою є", — написала блогерка.
Також Анна зізналася, що відчуває до колишнього чоловіка безумовну любов і щиро бажає йому щастя, здоров’я. При цьому вона з гумором зазначила, що Олександр був "не дуже хорошим чоловіком", проте через роки розуміє, що "бувають і гірші".
Окремо блогерка підкреслила, що ексчоловік залишається чудовим батьком для їхнього сина Володимира, який його дуже любить.
Серед опублікованих кадрів є як архівні фотографії, так і свіжі знімки. На одному з нових фото Алхім позує з набряклим обличчям, ймовірно, після нещодавніх косметологічних процедур. На знімку вона сфотографована у тій же блакитній кофті, в якій раніше з’являлася у своїх сторіс.
Крім того, Анна одразу відповіла підписникам, які сподіваються на її возз’єднання із колишнім чоловіком. "Для ждунів: ми не разом і не будемо разом. У нас є син, для якого ми завжди будемо однією великою дружною родиною. Саме так ми вибудовуємо стосунки", — наголосила блогерка.
Що відомо про шлюб Анни Алхім
Блогерка була одружена з Олександром Буряченком, від якого народила сина Володимира. Шлюб розпався через невірність чоловіка. Після розлучення колишнє подружжя зберегло хороші стосунки і продовжує спільно виховувати дитину.
Нагадаємо, що Анна Алхім — інфлюєнсер, чия діяльність викликає неоднозначну реакцію в суспільстві. Це пов’язано з її способом життя, а також висловлюваннями на політичні та соціальні теми, включаючи питання щодо війни та захисту російської мови.