Анна Алхим рассекретила новые фото с экс-мужем. Как он выглядит и что о нем известно

Блогерша впервые за долгое время заговорила об отце эдинственного сына

Скандально известная украинская блогерша Анна Алхим впервые за длительное время показала своего бывшего мужа.

В Instagram инфлюенсер опубликовала подборку семейных снимков, на которых запечатлена вместе с экс-избранником и их сыном. В публикации Алхим поздравила бывшего мужа, бизнесмена Александра Буряченко, с юбилеем и тепло высказалась об их отношениях спустя годы после расставания.

"Любимый папуля и дорогой мой бывший муж. Поздравляем тебя с юбилеем. Мы с тобой столько прошли вместе, плохое уже не помню, помню только хорошее, а когда смотрю на нашего сына, то понимаю, что это лучшее, что у нас с тобой есть", — написала блогерша.

Также Анна призналась, что испытывает к бывшему супругу безусловную любовь и искренне желает ему счастья, здоровья. При этом она с юмором отметила, что Александр был "не очень хорошим мужем", однако спустя годы понимает, что "бывают и хуже".

Отдельно блогерша подчеркнула, что экс-супруг остается прекрасным отцом для их сына Владимира, который очень его любит.

Среди опубликованных кадров есть как архивные фотографии, так и свежие снимки. На одном из новых фото Алхим позирует с заметно отекшим лицом, вероятно, после недавних косметологических процедур. На снимке она запечатлена в той же голубой кофте, в которой ранее появлялась в своих сторис.

Кроме того, Анна сразу ответила подписчикам, которые надеются на ее воссоединение с бывшим мужем. "Для ждунов: мы не вместе и не будем вместе. У нас есть сын, для которого мы всегда будем одной большой дружной семьей. Именно так мы выстраиваем отношения", — подчеркнула блогерша.

Что известно о браке Анны Алхим

Блогерша была замужем за Александром Буряченко, от которого родила сына Владимира. Брак распался из-за неверности мужчины. После развода бывшие супруги сохранили хорошие отношения и продолжают совместно воспитывать ребенка.

Напомним, что Анна Алхим — инфлюенсер, чья деятельность вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Это связано с ее образом жизни, а также высказываниями на политические и социальные темы, включая вопросы, касающиеся войны и защиты русского языка.