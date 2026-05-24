"Гришу Решетніка" заскочили на бою Усика з голлівудською зіркою: "Вмовляв у Холостяк" (фото)

Такій "компанії" Джейсон Стейтем був дуже радий

У суботу, 23 травня, у Єгипті відбувся довгоочікуваний поєдинок українського чемпіона Олександра Усика проти суперника з Нідерландів. Серед всесвітньо відомих гостей, які прикували до себе увагу публіки, опинився зірка бойовиків Джейсон Стейтем разом зі своєю чарівною дружиною, супермоделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Проте справжній фурор в українському сегменті соцмереж викликав чоловік, який сидів на трибуні біля голлівудського актора.

Уважні вболівальники помітили біля Стейтема чоловіка у традиційному білому таубі, сонцезахисних окулярах та кепці. Спільні кадри незнайомця та кінозірки миттєво завірусилися в інтернеті.

Українці одразу звернули увагу на вражаючу схожість чоловіка з популярним телеведучим проєкту "Холостяк" Григорієм Решетніком — вони схожі як дві краплі води. Мережа Threads вибухнула гумористичними дописами про "секретну місію" українського ведучого.

"Гріша Решетнік приїхав вмовити Стетхема взяти участь у "Холостяку"", — жартують користувачі.

Схожість чоловіків вражає

Повз такий жарт не зміг пройти і сам шоумен. Григорій Решетнік прийшов у коментарі до вірусного посту та підіграв шанувальникам у фірмовому стилі реаліті-шоу. "Звісно погодився 🌹 Залишилась одна проблемка — дружина проти 😅🤣", — написав телеведучий.

Таким жартівливим коментарем Решетнік натякнув на кохану Стейтема, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, яка навряд чи відпустить головного брутала Голлівуду шукати кохання на українському телепроєкті.

Джейсон Стейтем з дружиною Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Григорій справді пов'язаний з зіркою бойовиків. Принаймні, нещодавно ведучий з дружиною відпочивали у тому ж турецькому готелі, що й Джейсон Стейтем.