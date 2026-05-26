Син Коляденка Пилип відповів на чутки про роман з колегою по сцені та вперше розповів про дружину

Співак розповів про історію кохання з дружиною

Син шоумена Дмитро Коляденко та учасник творчої спілки Phil It Пилип Коляденко, якому нещодавно виповнилося 33 роки, вперше відверто розповів про свою дружину Надіру та історію їхнього кохання. Артист, який зазвичай уникає теми особистого життя, зробив виняток в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

Під час розмови Пилип зізнався, що саме пандемія COVID-19 фактично стала початком їхніх серйозних стосунків. За словами музиканта, вони дуже швидко почали жити разом через хворобу, а згодом зрозуміли, що їм комфортно поруч одне з одним.

"Ми якось пожили місяць разом і зрозуміли, що впринципі комфортно. І от з того моменту живемо", — поділився Коляденко

Надіра Тураджанова. Фото: інстаграм

Артист також пояснив, чому вирішив одружитися вже після року стосунків. За його словами, поруч із Надірою він уперше зміг повністю бути собою. Пилип розповів, що дружина не лише підтримує його психологічно, а й стала важливою частиною творчого процесу.

Дружина Пилипа Коляденка Надіра. Фото: скріншот з відео

Дружина музиканта допомагає команді з фотосесіями, візуальним стилем, дизайном афіш та підготовкою до концертів. Він наголосив, що повністю довіряє її смаку та творчому баченню.

Під час інтерв’ю журналістка запитала про стосунки Коляденка з його колегою по гурту Емілією Шепель, адже через їхню теплу взаємодію на сцені фанати часто приписують їм роман. Однак музикант дав зрозуміти, що між ним та Емілією — виключно творче партнерство в межах проєкту Phil It. Ба більше, він із дружиною дружить із Емілією та її коханим.

Пилип Коляденко та Емілія Шепель. Фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Дружина Пилипа Надіра має узбецьке походження і працює стилісткою по волоссю. Про обраницю артист висловлюється дуже тепло — зізнається, що вона підкорила його чистим поглядом на життя і тим, що всім бачити красу світу.

Нагадаємо, Пилип Коляденко одружився під час пандемії COVID-19. Весілля було камерним і відбулося лише у колі найближчих людей. Попри публічність родини Коляденків, музикант рідко говорить про особисте життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дорофєєва відреагувала на відео фанатки, яка кричала на її концерті. Дівчина співала трек артистки дуже голосно й емоційно.