Головний фанат тата: Козловський показав підрослого дворічного сина Оскара (відео)

Син артиста вже розмовляє і має улюблену пісню в репертуарі зіркового татка

Український співак Віталій Козловський після гучного релізу україномовної версії хіта "Краса та розлука" вирішив показати, хто в його родині вже став головним фанатом треку. І це — дворічний син артиста Оскар.

Козловський опублікував у соцмережах кумедне відео, де хлопчик спілкується з мамою та дуже серйозно відповідає на її запитання. На відео дружина співака запитує сина: "Як звати татка?", а маленький Оскар по-дорослому видає повне ім’я: "Віталій Козловський".

На запитання мами "Куди татко поїхав?" хлопчик відповів: "На концерт!", а коли мама поцікавилася, яка татова пісня йому подобається найбільше, Оскар без вагань назвав: "Краса та розлука" і повторив кілька разів.

Відео артист доповнив кількома милими кадрами, де син танцює під нову версію пісні, яка вийшла напередодні — 22 травня. У підписі до ролика Козловський зізнався, що син слухав композицію ще задовго до офіційного релізу. За словами співака, поки він працював над піснею та постійно вмикав демо вдома, Оскар щоразу починав танцювати та просив поставити її ще раз.

Що відомо про сина Віталія Козловського

Син Віталій Козловський та його дружини Юлії народився 25 лютого 2024 року. Хлопчика назвали Оскаром. Відтоді артист періодично ділиться сімейними моментами у соцмережах, хоча не надто часто показує дитину публіці.

Віталій Козловський з дружиною і сином. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Після народження сина співак неодноразово говорив, що батьківство сильно змінило його життя та погляд на багато речей. Козловський зізнавався, що зараз для нього сім’я стала головним джерелом натхнення та спокою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Козловський переклав свій хіт, але розлютив мережу. Його називають "Кіркоровим 2.0".