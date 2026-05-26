Сын Коляденко Филипп ответил на слухи о романе с коллегой по сцене и впервые рассказал о жене

Наталья Дума
Филипп Коляденко Новость обновлена 26 мая 2026, 14:51
Филипп Коляденко. Фото Колаж Телеграфу

Певец рассказал об истории любви с женой

Сын шоумена Дмитрий Коляденко и участник творческого союза Phil It Филипп Коляденко, которому недавно исполнилось 33 года, впервые откровенно рассказал о своей жене Надире и истории их любви. Артист, обычно избегающий темы личной жизни, сделал исключение в интервью журналистке Алине Доротюк.

В ходе разговора Филипп признался, что именно пандемия COVID-19 фактически стала началом их серьезных отношений. По словам музыканта, они очень быстро начали жить вместе из-за болезни, а впоследствии поняли, что им комфортно рядом друг с другом.

"Мы как-то пожили месяц вместе и поняли, что в принципе комфортно. И вот с того момента живем", — поделился Коляденко.

Артист также объяснил, почему решил жениться уже после года отношений. По его словам, рядом с Надирой он впервые смог полностью быть собой. Филипп рассказал, что жена не только поддерживает его психологически, но стала важной частью творческого процесса.

Жена музыканта помогает команде с фотосессиями, визуальным стилем, дизайном афиш и подготовкой к концертам. Он подчеркнул, что полностью доверяет ее вкусу и творческому видению.

Во время интервью журналистка спросила об отношениях Коляденко с его коллегой по группе Эмилией Шепель, ведь из-за их теплого взаимодействия на сцене фанаты часто приписывают им роман. Однако музыкант дал понять, что между ним и Эмилией исключительно творческое партнерство в рамках проекта Phil It. Более того, он с женой дружит с Эмилией и ее любимым.

Жена Филиппа Надира имеет узбекское происхождение и работает стилисткой по волосам. Об избраннице артист высказывается очень тепло — признается, что она покорила его чистым взглядом на жизнь и всем видящим красоту мира.

Напомним, Филипп Коляденко женился на пандемии COVID-19. Свадьба была камерной и состоялась только в кругу самых близких людей. Несмотря на публичность семьи Коляденко, музыкант редко говорит о личной жизни.

