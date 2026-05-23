Пока Лобода "болеет за Украину", ее песни спокойно поет российский травести-блогер на концертах (видео)

Этот артист — родственник солиста "Иванушки International"

Похоже, песни певицы Светланы Лободы, которая выступит на одной сцене с любителем России, продолжают прекрасно чувствовать себя в русскоязычной среде — даже если сама певица давно пытается строить образ поддерживающей Украину артистки. Российский блогер и исполнитель Grey Wiese, выступающий в женских сценических образах, решил не придумывать новый репертуар и просто спел на своем концерте трек "Я революция".

Правда, остается открытым вопрос, есть ли у артиста разрешение на исполнение композиции и права на ее использование. Но, судя по всему, это особо никого не волнует. Поскольку пока украинцы годами спорят о культурном пространстве и "отграничении", российские блогеры спокойно исполняют хиты Лободы перед своей аудиторией.

И здесь самое интересное даже не само исполнение, а бэкграунд этой истории. Grey Wiese – большой фанат Лободы не первый год. Еще в марте 2025-го он засветился на концерте певицы где-то в Европе. Тогда россиянин принес артистке цветы, восхищался ее творчеством и явно не выглядел человеком, которого собирается "отменять".

Более того, после концерта он попал в гримерку певицы. И реакция самой Лободы была максимально теплой. Увидев Сергея, артистка буквально рассыпалась в комплиментах и заявила, что прекрасно его знает, видела его видео, а сам контент ее "вдохновляет" и "умиляет". Вероятно, речь идет именно о роликах, где Grey Wiese исполняет ее песни в своей "фирменной" манере.

Что известно о Grey Wiese

Настоящее имя артиста – Сергей Григорьев-Аполлонов. Grey Wiese давно живет в Германии, где строит карьеру блогера, певца и эпатажного инфлюэнсера.

Известность он получил благодаря женским образам, яркому макияжу, парикам и провокационным выступлениям. В СМИ его часто называют drag queen или queer-артистом.

Отдельная деталь — Grey Wiese имеет прямую связь с российской поп-группой "Иванушки International". Он племянник Андрея Григорьева-Аполлонова — солиста коллектива. Кроме того, Сергей в свое время являлся участником проекта #AppolonovGang, связанного с семьей "Иванушек".

Сергей Григорьев-Аполлонов. Фото: stuki-druki.com

В частности, Сергей Григорьев-Аполлонов и Андрей Григорьев-Аполлонов-младший (муж родной сестры солиста "Иванушек") создали эту группу, а сам "рыжий из "Иванушек"" продюсировал. Впоследствии между Сергеем и Григорьевым-младшим произошла любовь — они совершили каминг-аут и поженились в Европе.

К слову, Андрей Григорьев-младший кровного отношения к семье Аполлоновых не имеет. После женитьбы на сестре "рыжего из "Иванушек"", он взял ее фамилию и отчество и стал полным тезкой солиста "Иванушек".

