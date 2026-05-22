"Кіркоров 2.0" та мовний конфуз: Віталій Козловський переклав свій хіт, але розлютив мережу (відео)

Користувачі критикують співака і звинувачують у схожості з Кіркоровим

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно показав нову маму, вирішив дати друге життя одному зі своїх найвідоміших хітів нульових — пісні "Красота-разлука". Артист презентував україномовну версію треку під назвою "Краса та розлука", однак реакція мережі виявилася дуже неоднозначною.

Після прем’єри слухачі звернули увагу на один момент, який буквально "вибив" коментаторів із романтичного настрою. У приспіві фраза "краса та розлука" прозвучала майже так само, як у старій російськомовній версії — "красота разлука". Це і стало головною темою обговорень у соцмережах.

Користувачі почали масово жартувати та порівнювати співака з російською попестрадою. У коментарях писали: "Він стає схожий на Кіркорова, прости господи", "Віталік, ну яка "красата", ти шо", а хтось узагалі охрестив це "Кіркоров 2.0". Дісталося артисту і за подачу треку — частина слухачів вирішила, що Козловський занадто захопився власним образом. "Рівень самозакоханості Віталія зашкалює)))", — написав один із користувачів.

Втім, були й ті, хто підтримав співака. Частина фанів зазначила, що переклад старих російськомовних хітів українською — нормальна практика для артистів, які давно відмовилися від російського репертуару. До того ж сам трек свого часу був одним із найбільших хітів Козловського та фактично став його візитівкою на початку кар’єри.

