"Киркоров 2.0" и языковой конфуз: Виталий Козловский перевел свой хит, но разозлил сеть (видео)

Пользователи критикуют певца и обвиняют в сходстве с Киркоровым

Украинский певец Виталий Козловский, недавно показавший новую маму, решил дать вторую жизнь одному из своих самых известных нулевых хитов — песни "Красота-разлука". Артист представил украиноязычную версию трека под названием "Красота и разлука", однако реакция сети оказалась очень неоднозначной.

После премьеры слушатели обратили внимание на один момент, буквально "выбивший" комментаторов по романтическому настроению. В припевах фраза "красота и разлука" прозвучала почти так же, как в старой русскоязычной версии — "красота разлука". Это и явилось главной темой обсуждений в соцсетях.

Пользователи начали массово шутить и сравнивать певца с русской поп-естрадой. В комментариях писали: "Он становится похож на Киркорова, прости господи", "Виталик, ну какая "красавица", ты шо", а кто-то вообще окрестил это "Киркоров 2.0". Досталось артисту и за подачу треку — часть слушателей решила, что Козловский слишком увлекся собственным образом: "Уровень самовлюбленности Виталия зашкаливает))) ", — написал один из пользователей.

Впрочем, были и те, кто поддержал певца. Часть фанатов отметила, что перевод старых русскоязычных хитов на украинский язык — нормальная практика для артистов, давно отказавшихся от русского репертуара. К тому же сам трек в свое время был одним из самых больших хитов Козловского и фактически стал его визитной карточкой в начале карьеры.

