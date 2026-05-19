"На всю страну сказали, что я олень": Тринчер и ее подруга жестко высмеяли Волошина, который посвятил ей песню

Блогер выпустил песню-страдание по бывшей

После развода певицы Анны Тринчер и блогера Александра Волошина прошло больше двух лет. Однако, похоже, только сейчас артист опомнился, понял, кого потерял, стал писать песни и посвящать их бывшей жене. Сама Тринчер и ее подруги отвечают проверенным способом – шутками, мемами и легким публичным троллингом.

Блогерша Леруини, недавно записала ироническое видео под песню Волошина "Где тебя найти". Именно этот трек в сети уже успели назвать "послевкусием" после разрыва с Анной.

В ролике блогер подпевает композиции, а поверх видео добавляет надпись: "Я когда не знаю где айкос". Также Леруини с сарказмом написала: "Песнь топ, выпускай, пожалуйста" и тянула Волошина.

Сама же Тринчер тоже не осталась в стороне от волны шуток о бывшем муже. Певица опубликовала видео, в котором ребята с "оленьими" рогами отвечают на вопрос: "Как это быть бывшим Анны Тринчер?". Один из героев ролика с иронией говорит: "Не знаю. Не удобно, на всю страну сказали, что я олень".

Подпись к видео артистка сделала не менее выразительной: "Как это быть бывшим Ани Тринчер?? У реальных героев не спрашивали, но вы сами видите".

