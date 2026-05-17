"Оля йде вниз": експродюсерка Полякової жорстко відреагувала на закриття "Дорослих дівчат"

Ковальська давно має зуб на співачку

Популярне YouTube-шоу "Дорослі дівчата" офіційно закрили, а мережею ширяться чутки про гучний скандал між Олею Поляковою та Машею Єфросиніною. Поки фанати гадають, що саме розсварило зіркових подруг, колишня продюсерка співачки передрекла артистці стрімке падіння.

Про те, що жіночий проєкт призупинив свою роботу, Полякова та Єфросиніна оголосили в Instagram, спровокувавши хвилю чуток про серйозну сварку. Олію у вогонь підлила колишня продюсерка співачки Ірина Ковальська (Розалія Романова), яка передрікає Поляковій швидкий кар'єрний спад.

Єфросиніна і Полякова оголосили про призупинення "Дорослих Дівчат"

Скандальний коментар експродюсерки

Колишня менеджерка артистки не забарилася з реакцією на закриття "ДД". У коментарях під офіційним постом вона залишила досить різкий допис.

Це не просто закінчення проєкту "дорослі дівчата". Це початок вистави в якій Маша їде по сходах нагору, а Оля вниз… Мої прогнози ідуть "як по нотах"… Ірина Ковальська

Причини розколу зіркових подруг

Офіційно зіркові подруги не називають конкретних причин закриття успішного шоу. Проте в кулуарах шоубізнесу активно обговорюють конфлікт через інтерв'ю чоловіка Полякової, Вадима Буряковського. Бізнесмен публічно назвав чоловіка Єфросиніної, Тимура Хромаєва, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, "мажором". Така заява могла сильно обурити телеведучу.

Полякова з дочками та подружжям Марією і Тимуром. Фото: instagram.com/polyakovamusic

В інтерв'ю "Радіо Люкс", відео якого з'явилося в мережі 16 травня, в якому виконавиця розповіла про старт кар'єри в Британії, Полякова також поділилася про теперішній стан стосунків з Єфросиніною. Виявляється, зірки вже давно не спілкувалися одна з одною.

Я ні з ким не сварилася. Давно розмовляли. Ми зайняті жіночки. Спілкуємося останнім часом рідко. Я дуже зайнята, вона — зайнята. У неї свої справи, у мене Англія на носі. Я ні з ким не сварилася, кажу ще раз Оля Полякова

Проте сам конфлікт навколо родини Полякової вийшов далеко за межі соцмереж. Нагадаємо, що у квітні колишня продюсерка співачки Ірина Ковальська подала офіційну заяву в поліцію на сім’ю артистки. Приводом для звернення до правоохоронних органів стало те саме резонансне інтерв’ю Вадима Буряковського.