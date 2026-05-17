"Оля идет вниз": экс-продюсер Поляковой жестко отреагировала на закрытие "Дорослих дівчат"

Ковальская давно имеет зуб на певицу

Популярное YouTube-шоу "Дорослі Дівчата" официально закрыли, а сетью ходят слухи о громком скандале между Олей Поляковой и Машей Ефросининой. Пока фанаты полагают, что именно рассорило звездных подруг, бывшая продюсер певицы предрекла артистке стремительное падение.

О том, что женский проект приостановил свою работу, Полякова и Ефросинина объявили в Instagram, спровоцировав волну слухов о серьезной ссоре. Масло в огонь подлила бывшая продюсер певицы Ирина Ковальская (Розалия Романова), которая предрекает Поляковой скорый карьерный спад.

Ефросинина и Полякова объявили о приостановлении "Дорослих Дівчат"

Скандальный комментарий экс-продюсера

Бывшая менеджер артистки не заставила себя ждать с реакцией на закрытие "ДД". В комментариях под официальным постом она оставила достаточно резкое сообщение.

Это не просто окончание проекта "дорослі дівчата". Это начало спектакля в котором Маша едет по лестнице вверх, а Оля вниз… Мои прогнозы идут "как по нотам"… Ирина Ковальская

Причины раскола звездных подруг

Официально звездные подруги не называют конкретные причины закрытия успешного шоу. Однако в кулуарах шоу-бизнеса активно обсуждают конфликт из-за интервью мужа Поляковой, Вадима Буряковского. Бизнесмен публично назвал мужа Ефросининой, Тимура Хромаева, сейчас защищающего Украину в рядах ВСУ, "мажором". Такое заявление могло сильно возмутить телеведущую.

В интервью "Радио Люкс", видео которого появилось в сети 16 мая, в котором исполнительница рассказала о старте карьеры в Британии, Полякова также поделилась о нынешнем состоянии отношений с Ефросининой. Оказывается, звезды уже давно не общались друг с другом.

Я ни с кем не ссорилась. Давно разговаривали. Мы заняты женщинами. Общаемся в последнее время редко. Я очень занята, она занята. У нее свои дела, у меня Англия на носу. Я ни с кем не ссорилась, говорю еще раз Оля Полякова

Однако сам конфликт вокруг семьи Поляковой вышел далеко за пределы соцсетей. Напомним, что в апреле бывшая продюсер певицы Ирина Ковальская подала официальное заявление в полицию на семью артистки. Поводом для обращения в правоохранительные органы стало то же резонансное интервью Вадима Буряковского.