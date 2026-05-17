Не просто роздача грошей: екснардеп пояснив, як потрібно працевлаштовувати українців 50+

Ключовий момент — це індивідуальний підхід

Через демографічну кризу та дефіцит кадрів в Україні дедалі більшого значення для ринку праці набуватимуть люди, старші за 50 років. Водночас держава має не просто закликати роботодавців брати таких працівників на роботу, а створити систему індивідуальної підтримки та перенавчання з урахуванням досвіду, навичок і можливостей кожної людини.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив колишній народний депутат та експерт із соціальної політики Павло Розенко.

У відповідь на запитання, в яких професіях можуть бути задіяні люди, старші за 50 років, Розенко зазначив, що має бути індивідуальний підхід.

"Це люди з величезним досвідом, тому держава повинна персоніфіковано поставитися до кожної людини, яка хоче змінити чи знайти нову роботу, щоб її застосування було якнайкращим", – сказав він.

Павло Розенко. Фото: Facebook

На думку експерта, потрібно вивчити бажання, досвід, здібності до перенавчання, зокрема до вивчення мов, бо у кожної людини все по-різному. Також відрізняються здібності людей до інженерних спеціальностей, які потрібні Україні.

"Наголошую, це має бути спрямована робота уряду, а не чергова кампанія, піар чи програма з роздачі грошей "50+". І на сьогодні такі можливості у держави є", – резюмував він.

Нагадаємо, роботодавців заохочують залучати до роботи людей старших за 50 років. Для них запускають програму "Досвід має значення", щоб допомогти фахівцям повернутися на ринок праці. Як пояснила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, наша країна вже зараз відчуває гострий дефіцит кадрів, особливо у будівництві та оборонній промисловості, проте є бар'єри, зокрема недостатні цифрові навички та вікові стереотипи.