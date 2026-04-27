Експродюсер Олі Полякової звинуватила чоловіка співачки у жорстокому поводженні і звернулася до поліції

Трагедія з її чоловіком нібито сталася через Вадима Буряковського

Експродюсер Олі Полякової – Ірина Ковальська – написала заяву в поліцію на сім’ю артистки після резонансного інтерв’ю чоловіка артистки Вадима Буряковського.

За словами жінки, Вадим жорстоко повівся з її чоловіком, внаслідок чого той отримав інвалідність, а невдовзі взагалі помер. Жінка, яка змінила ім’я та прізвище на Розалію Романову, сказала в Інстаграмі, що раніше боялася говорити про це публічно.

Останньою краплею стала пісня Полякової про чоловіка, в якій є такі рядки: "Вадік тягне мазу за базар і за базар ламає кості" і він — "останній екземпляр".

Мене багато разів питали, чому я раніше не звернулася до суду і правоохоронних органів… Я відповідала, що — боялася… І можливо, Ви все ж таки зрозуміли, чого я боялася після пісень про "ламання кісток" і "закатування в бетон". Зараз я теж боюся… я адекватна людина, і розумію, що інші люди — не змінюються… Але, Швейцарія, це дійсно правова держава і вона вміє захищати тих, за кого вона несе відповідальність Розалія Романова

З чого все почалося?

Вадим Буряковський в інтерв’ю Дмитру Гордону згадав історію 20-річної давнини. Він сказав, що припинив співпрацю з Іриною Ковальською достроково. Ба більше, він зізнався, що застосував силу. Також він згадав, як штовхав ногами чоловіка жінки, через що той ударився об стіну та впав.

Реакція Олі Полякової

Оля Полякова назвала свого експродюсера "брехухою, шантажисткою та аферисткою". "Бідний чоловік чекав 10 років, щоб померти після вбивства", — написала Полякова в коментарях, натякаючи на те, що її чоловік Вадим Буряковський не причетний до того, що сталося.

