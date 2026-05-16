Зал "взорвался" аплодисментами: LELÉKA выступила в финале Евровидения 2026

Певица уже установила рекорд

Украина уже выступила в грандфинале Евровидения 2026 года в Вене. В этом году нашу страну представляет Leléka с песней "Ridnym", и ее номер стал одним из самых эмоциональных выступлений вечера.

Украинская представительница вышла на сцену под номером 7. Постановка в финале осталась такой же, как и во время второго полуфинала – сценография, минимум лишних эффектов, живая бандура и акцент на вокале. Вместе с LELÉKA на сцену вышел Ярослав Джусь, игравший на бандуре.

LELÉKA на сцене Евровидения 2026.

Одним из сильнейших моментов номера стала длительная вокальная нота в конце композиции — 30 секунд без паузы, что стало самой длинной нотой в истории Евровидения. Именно этот фрагмент еще после полуфинала активно обсуждали еврофаны в соцсетях и фан-сообществах конкурса. В финале зал также отреагировал громкими овациями еще до завершения песни.

Начался номер как раз со звуков бандуры. Сама певица была одета в символическом образе аиста. Ее макияж — это аллюзия на фильм "Белая птица с черным признаком" (черная стрелка на одном глазу). Песня была исполнена очень чувственно и красиво.

Перевод песни "Ridnym"

Зелене іржавіє — довірся змінам,

Усе минає, як би це не звучало.

Червоне стає пилом, відламане від гілки,

Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.

Виш’ю, виш’ю,

Виш’ю нову долю.

Виш’ю, виш’ю рідним,

Найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Нову долю виш’ю,

Рідним, найріднішим.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

Коли ми стаємо проти власних страхів

І перетворюємо біди на надію,

Я знаю — коріння все ще несе воду.

Коли всі посіяні нами зерна

Розквітнуть і приведуть нас додому,

Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.

