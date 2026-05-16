Зал "взорвался" аплодисментами: LELÉKA выступила в финале Евровидения 2026
Певица уже установила рекорд
Украина уже выступила в грандфинале Евровидения 2026 года в Вене. В этом году нашу страну представляет Leléka с песней "Ridnym", и ее номер стал одним из самых эмоциональных выступлений вечера.
Украинская представительница вышла на сцену под номером 7. Постановка в финале осталась такой же, как и во время второго полуфинала – сценография, минимум лишних эффектов, живая бандура и акцент на вокале. Вместе с LELÉKA на сцену вышел Ярослав Джусь, игравший на бандуре.
Одним из сильнейших моментов номера стала длительная вокальная нота в конце композиции — 30 секунд без паузы, что стало самой длинной нотой в истории Евровидения. Именно этот фрагмент еще после полуфинала активно обсуждали еврофаны в соцсетях и фан-сообществах конкурса. В финале зал также отреагировал громкими овациями еще до завершения песни.
Начался номер как раз со звуков бандуры. Сама певица была одета в символическом образе аиста. Ее макияж — это аллюзия на фильм "Белая птица с черным признаком" (черная стрелка на одном глазу). Песня была исполнена очень чувственно и красиво.
Перевод песни "Ridnym"
Зелене іржавіє — довірся змінам,
Усе минає, як би це не звучало.
Червоне стає пилом, відламане від гілки,
Листя у вогні — ніщо не є в безпеці.
Виш’ю, виш’ю,
Виш’ю нову долю.
Виш’ю, виш’ю рідним,
Найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Нову долю виш’ю,
Рідним, найріднішим.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
Коли ми стаємо проти власних страхів
І перетворюємо біди на надію,
Я знаю — коріння все ще несе воду.
Коли всі посіяні нами зерна
Розквітнуть і приведуть нас додому,
Ми побачимо: дерева виростуть ще вищими.
