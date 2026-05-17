LELÉKA зажгла в финале Евровидения 2026: сколько баллов получила Украина

Украинская участница достойно представила страну на конкурсе

В Вене 16 мая прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026. В нем соревновались 25 стран, пять из которых попали в финал автоматически. Украину в финале представила певица LELÉKA .

Сколько баллов получила LELÉKA в финале?

В результате голосования украинская представительница LELÉKA получила 54 балла от жюри (это 15 место в общем перечне стран) и 167 баллов от зрителей. В целом Украина получила на Евровидении 221 балл.

На сцене гранд-финала Евровидения певица представила песню "Ridnym". LELÉKA поразила европейских зрителей своим вокалом и успешно взяла ту самую "высокую ноту" продолжительностью 28 секунд, с которой установила рекорд на конкурсе за всю историю его существования.

LELÉKA на Евровидении 2026. Фото: Getty Images

В номере украинской исполнительницы выступал также известный украинский музыкант и композитор Ярослав Джус, который аккомпанировал ей на харьковской бандуре. Именно его живое исполнение на традиционном украинском струнном инструменте стало важнейшей частью конкурсной песни "Ridnym".

Сама певица вышла на сцену в символическом образе птицы лелеки. Ее наряд состоял из брюк и корсета — его центрального элемента, который действительно напоминает крыло аиста — своей асимметрией, плетением (аллюзия на перья), черными лентами, градиентом белого. Выглядел этот образ очень эффектно и красиво.

LELÉKA на Евровидении 2026. Фото: Getty Images

Отметим, что LELÉKA вопреки прогнозам букмекеров, вошла в десятку лучших исполнителей на Евровидении 2026. А победителем конкурса в этом году стала Финляндия/Австралия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы хохочут над Евровидением 2026. Вы должны увидеть это забавное видео.