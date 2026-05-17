Финал Евровидения 2026: как зрители перевернули таблицу и где оказалась Украина (баллы всех стран)

Украина вошла в топ-10, несмотря на низкие оценки судей

Юбилейное 70-е Евровидение 2026 года состоялось в субботу, 16 мая. Победительницей конкурса стала Болгария, а Украина вошла в топ-10. В гранд-финале за хрустальный микрофон боролись 25 стран.

Это победители двух полуфиналов, страны "большой четвёрки" и хозяйка конкурса Австрия. Украину в этом году представляла певица LELÉKA с песней "Ridnym", которая не нарушила традицию и прошла в финал.

Финальная таблица голосования получилась максимально нервной – часть фаворитов жюри неожиданно "просела" в телеголосовании, а некоторые страны буквально вырвали места в топ-10 благодаря зрителям. Украина сумела удержаться среди лидеров, войдя в топ-10, и еще раз подтвердила статус страны, которая всегда стабильно в финал и собирает высокие баллы.

По правилам конкурса, результаты формировались по классической схеме – 50% голосов профессионального национального жюри каждой страны-участницы и 50% – телезрителей. Также учтено и голосование "Rest of the World", то есть зрителей из стран, официально не участвующих в конкурсе.

Баллы всех участников Евровидении 2026

Болгария — DARA — "Bangaranga" 516 баллов (204 — баллов от жюри, 324 баллов от зрителей)

Израиль — Noam Bettan — "Michelle" 343 балла (123 балла от жюри, 220 баллов от зрителей)

Румыния — Alexandra Căpitănescu — "Choke Me" 296 баллов (64 балла от жюри, 232 балла от зрителей)

Австралия — Delta Goodrem — "Eclipse" 287 баллов (165 — баллов от жюри, 122 балла от зрителей)

Италия — Sal Da Vinci — "Per Sempre Si" 281 балл (134 балла от жюри, 147 баллов от зрителей)

Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin" 279 баллов (141 балл от жюри, 138 баллов от зрителей)

Дания — Søren Torpegaard Lund — "Før Vi Går Hjem" — 243 балла (165 баллов от жюри, 78 баллов от зрителей)

Молдова — Satoshi — "Viva, Moldova!" 226 баллов (43 балла от жюри, 183 балла от зрителей)

Украина — LELÉKA — "Ridnym" 221 балл (54 — баллов от жюри, 167 баллов от зрителей)

Греция — Akylas — "Ferto" 220 баллов (73 балла от жюри, 147 баллов от зрителей)

Франция — Monroe — "Regarde!" 158 баллов (144 балла от жюри, 14 баллов от зрителей)

Польша — ALICJA — "Pray" 150 баллов (133 балла от жюри, 17 баллов от зрителей)

Албания — Alis — "Nân" 145 баллов (60 баллов от жюри, 85 баллов от зрителей)

Норвегия — JONAS LOVV — "YA YA YA" 134 балла (115 баллов от жюри, 90 баллов от зрителей)

Хорватия — LELEK — "Andromeda" 124 балла (53 — баллов от жюри, 71 баллов от зрителей)

Чехия — Daniel Zizka — "CROSSROADS" 113 баллов (104 балла от жюри, 9 баллов от зрителей)

Сербия — LAVINA — "Kraj Mene" 90 баллов (38 баллов от жюри, 52 баллов от зрителей)

Мальта — AIDAN — "Bella" 89 баллов (81 — баллов от жюри, 8 баллов от зрителей)

Кипр — Antigoni — "JALLA" 75 баллов (41 балл от жюри, 34 балла от зрителей)

Швеция — FELICIA — "My System" 51 балл (35 баллов от жюри, 16 баллов от зрителей)

Бельгия — ESSYLA — "Dancing on the Ice" 36 баллов (36 баллов от жюри, 0 баллов от зрителей)

Литва — Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más" 22 балла (10 баллов от жюри, 2 балла от зрителей)

Германия — Sarah Engels — "Fire" 12 баллов (12 баллов от жюри, 0 баллов от зрителей)

Австрия — COSMÓ — "Tanzschein" 6 баллов (1 балл от жюри, 5 баллов от зрителей)

Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER — "Eins, Zwei, Drei" 1 балл (1 балл от жюри, 0 баллов от зрителей)

Ранее "Телеграф" рассказывал о российском следе на Евровидении 2026 года. Речь идет о сотрудничестве одного из участников с Киркоровым и корнях одной из певиц в Москве.