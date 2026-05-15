Хто пройшов у фінал Євробачення 2026 року після другого півфіналу (відео)

Стало відомо, які країни потрапили до фіналу Євробачення 2026

У четвер, 14 травня, у Відні пройшов другий півфінал Євробачення 2026. У ньому взяли участь 15 країн-конкурсантів. Також свої номери показали артисти з країн, які автоматично потрапляють у фінал – Австрія, Франція та Великобританія.

За підсумками голосування у фінал пройшли 10 країн, які набрали найбільшу кількість балів.

Хто пройшов у фінал Євробачення 2026

Болгарія: Dara — "Bangaranga"

Румунія: Alexandra Căpitănescu — "Choke Me"

Чехія: Daniel Žižka — "Crossroads"

Кіпр: Antigoni — "Jalla"

Данія: Søren Torpegaard Lund — "Før vi går hjem"

Австралія: Delta Goodrem — "Eclipse"

Україна: Leléka — "Ridnym"

Албанія: Alis — "Nân"

Мальта: Aidan — "Bella"

Норвегія: Jonas Lovv — "Ya ya ya"

