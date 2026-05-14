Рівно 10 років тому Джамала перемогла на Євробаченні. Її рекорд тримається й досі (фото і відео)

Співачка згадала про свій тріумф на пісенному конкурсі у 2016 році

14 травня 2016 року Україна здобула грандіозну перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" у Стокгольмі. Ця подія змусила весь світ говорити про нашу країну та її болісну історію.

На честь ювілею співачка Джамала поділилася архівними фото у своєму Telegram-каналі та звернулася до шанувальників із теплими спогадами.

Рівно 10 років тому я перемогла. 10 років… ааа Ці звуки Ukraine єєєєє Лежу й намагаюсь згадати деталі того дня… У ті дні мене привітали J.K. Rowling, Justin Timberlake, Adele, Gregory Porter ітд. Окрім головного трофею, я отримала ще й окрему нагороду від журі. І досі це рекорд за кількістю 12 балів за 70 років Eurovision. Стільки всього в голові — не можу зібрати думки Джамала

Пісня, що сколихнула світ: про що композиція "1944"

Джамала принесла Україні перемогу з авторською композицією "1944". Це глибоко драматична та особиста пісня, присвячена трагічній темі — масовій депортації кримськотатарського народу радянським режимом під час Другої світової війни.

Фото: Getty Images

Рядки треку засновані на розповідях прабабусі співачки, яку разом із п'ятьма дітьми також депортували з Криму. Композиція поєднала в собі англомовний текст та приспів кримськотатарською мовою, ставши символом боротьби за правду і пам'ять.

Рекорд, який тримається й досі

Окрім кришталевого мікрофона, Джамала виборола нагороду Marcel Bezençon від професійного журі конкурсу. Її виступ встановив абсолютний історичний рекорд: за новими правилами підрахунку голосів вона набрала 534 бали.

Головне досягнення — рекордна кількість найвищих оцінок (12 балів) від національних журі та глядачів за всі 70 років існування "Євробачення", що досі залишається неперевершеним результатом за рівнем загальної підтримки. Нагадаємо, що друге місце тоді посіла Австралія (511 балів), а третє — Росія (491 бал).

Фото: Getty Images

Це була друга перемога України на Євробаченні.