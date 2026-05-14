Українці можуть отримати нові виплати у серпні: хто саме і як оформити

Кабмін опублікував відповідну постанову

Деякі категорії українців отримають щорічні виплати до Дня Незалежності України. Сума становить від 450 до 3100 грн.

Про це йдеться у Постанові № 602 Уряду України від 13 травня 2026 року. Декому зарахують гроші автоматично, іншим громадянам доведеться подавати заяви у Пенсійний Фонд України (ПФУ).

Хто отримає виплати та яку суму

У постанові зазначено, які категорії громадян мають право на виплати до Дня Незалежності та на яку суму можуть розраховувати.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають 3100 гривень.

Людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин держава виплатить:

I групи — 3100 гривень

II групи — 2900 гривень

III групи — 2700 гривень.

По 1000 грн отримають:

учасники бойових дій

постраждалі учасники Революції Гідності

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання

діти, народжені в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків.

Допомога у розмірі 650 гривень передбачена для:

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге

дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

На виплати у розмірі 450 гривень мають право:

учасники війни

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Куди подавати заяву та що для цього потрібно

Ветерани війни та родини полеглих захисників, які є пенсіонерами, отримають грошову допомогу до Дня Незалежності автоматично разом із пенсійними виплатами. Військовослужбовцям та співробітникам силових структур кошти перерахує їхнє відомство одночасно з грошовим забезпеченням. Для інших категорій громадян діє окремий порядок оформлення виплати.

Для цього необхідно подати відповідну заяву. Це можна зробити через застосунок "Дія", у сервісному центрі Пенсійного фонду, на його вебпорталі або поштою.

Для оформлення виплати необхідні:

заява довільної форми, у якій зазначаються: серія та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України; відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача; реєстраційний номер облікової картки платника податків; реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати до Дня Незалежності України

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)

посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи

Для подачі заяви онлайн на сайті ПФУ необхідний електронний підпис.

Нагадаємо, у травні українцям автоматично перепризначають житлові субсидії, проте є ті, кому потрібно подавати заяву заново. Право на отримання субсидії визначають до 30 квітня 2027 року.