Кто прошел в финал Евровидения 2026 после второго полуфинала (видео)
Стало известно, какие страны попали в финал Евровидения 2026
В четверг, 14 мая, в Вене прошел второй полуфинал Евровидения 2026. В нем приняли участие 15 стран-конкурсантов. Также свои номера показали артисты из стран, которые автоматически попадают в финал — это Австрия, Франция и Великобритания.
По итогам голосования в финал прошли 10 стран, набравших наибольшее количество баллов.
Кто прошел в финал Евровидения 2026
Болгария: Dara — "Bangaranga"
Румыния: Alexandra Căpitănescu — "Choke Me"
Чехия: Daniel Žižka — "Crossroads"
Кипр: Antigoni — "Jalla"
Дания: Søren Torpegaard Lund.
Австралия: Delta Goodrem — "Eclipse"
Украина: Лелека — "Ridnym"
Албания: Alis — "Nân"
Мальта: Aidan — "Bella"
Норвегия: Jonas Lovv — "Ya ya ya"
