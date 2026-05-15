Кто прошел в финал Евровидения 2026 после второго полуфинала (видео)

Стало известно, какие страны попали в финал Евровидения 2026

В четверг, 14 мая, в Вене прошел второй полуфинал Евровидения 2026. В нем приняли участие 15 стран-конкурсантов. Также свои номера показали артисты из стран, которые автоматически попадают в финал — это Австрия, Франция и Великобритания.

По итогам голосования в финал прошли 10 стран, набравших наибольшее количество баллов.

Кто прошел в финал Евровидения 2026

Болгария: Dara — "Bangaranga"

Румыния: Alexandra Căpitănescu — "Choke Me"

Чехия: Daniel Žižka — "Crossroads"

Кипр: Antigoni — "Jalla"

Дания: Søren Torpegaard Lund.

Австралия: Delta Goodrem — "Eclipse"

Украина: Лелека — "Ridnym"

Албания: Alis — "Nân"

Мальта: Aidan — "Bella"

Норвегия: Jonas Lovv — "Ya ya ya"

