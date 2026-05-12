Старший за дружину на 17 років: що відомо про шлюб актора Калантая та його обраницю

Актор не планував серйозних стосунків, але закохався

Відомий український актор, зірка серіалів "БожеВільні", "Слуга народу" Сергій Калантай, зізнався, паспорт якої країни він має, рідко говорить про особисте життя. Втім, в інтерв’ю Аліні Доротюк артист несподівано відверто розповів історію знайомства зі своєю третьою дружиною — акторкою Наталією Калантай.

За його словами, їхня історія почалася у столичному Національному академічному драмтеатрі імені Івана Франка. Тоді актор прийшов на виставу до свого друга і колеги Анатолія Гнатюка. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Наталію Калантай та їхні стосунки з актором.

Сергій пригадує, що під час постановки його вразили одразу дві акторки. Одна грала монашку, інша — яскраву героїню, на ім'я Гела. Після вистави він попросив Гнатюка познайомити його з обома жінками. Однак відповідь колеги його шокувала.

"Він каже: "Дурень, це одна і та ж сама акторка". Я тоді просто не повірив", — зі сміхом розповів Калантай

Сергій Калантай та Наталія Калантай. Фото: скріншот з відео

Саме тоді, каже актор, "пазли зійшлися". Згодом вони з Наталією почали зустрічатися. Щоправда, сам Сергій зізнається, що на початку не планував серйозних стосунків. У той період життя, за словами артиста, він багато заробляв, постійно працював одразу на кількох знімальних майданчиках і жив "тут і зараз", не думаючи про майбутнє.

"Ти живеш із відчуттям, що можеш усе купити й усе собі дозволити. Не задумуєшся про наслідки", — пояснив актор

Сергій Калантай з дружиною Наталією. Фото: соцмережі

Втім, з часом його ставлення змінилося. Калантай каже, що, ближче пізнавши Наталію, зрозумів, що гратися почуттями — несправедливо, особливо коли між людьми велика різниця у віці. Подружжя розділяють 17 років.

Попри власні сумніви, Сергій усе ж наважився освідчитися І, як зізнається актор, навіть не був упевнений, що отримає згоду.

Сергій Калантай з дружиною Наталією. Фото: соцмережі

Що відомо про Наталію Калантай

Наталія Калантай — українська акторка театру та кіно, яка багато років працює у Театрі Франка. Глядачам вона відома завдяки ролям у театральних постановках та українських серіалах "Повернення Мухтара", "Лікар Ковальчук" тощо. У 2024 році вона отримала звання Заслуженої артистки України.

Попри публічність чоловіка, Наталія веде значно більш закритий спосіб життя та рідко коментує особисті теми. Водночас у творчому середовищі подружжя вважають однією з найстабільніших акторських пар.

