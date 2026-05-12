Старше жены на 17 лет: что известно о браке актера Калантая и его избраннице

Актер не планировал серьезных отношений, но влюбился

Известный украинский актер, звезда сериалов "Божевольные", "Слуга народа" Сергей Калантай, признался, паспорт какой страны он имеет, редко говорит о личной жизни. Впрочем, в интервью Алине Доротюк артист неожиданно откровенно рассказал историю знакомства со своей третьей женой актрисой Наталией Калантай.

По его словам, их история началась в столичном Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко. Тогда актер пришел на спектакль к своему другу и коллеге Анатолию Гнатюку. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Наталье Калантай и их отношениях с актером.

Сергей вспоминает, что во время постановки его поразили сразу две актрисы. Одна играла монашку, другая – яркую героиню, по имени Гела. После представления он попросил Гнатюка познакомить его с обеими женщинами. Однако ответ коллеги его шокировал.

"Он говорит: "Дурак, это одна и та же актриса". Я тогда просто не поверил", — со смехом рассказал Калантай

Сергей Калантай и Наталья Калантай. Фото: скриншот с видео

Именно тогда, говорит актер, "пазлы сошлись". Впоследствии они с Натальей начали встречаться. Правда, сам Сергей признается, что сначала не планировал серьезных отношений. В тот период жизни, по словам артиста, он много зарабатывал, постоянно работал на нескольких съемочных площадках и жил "здесь и сейчас", не думая о будущем.

"Ты живешь с ощущением, что можешь все купить и все себе позволить. Не задумываешься о последствиях", — объяснил актер.

Сергей Калантай с супругой Натальей. Фото: соцсети

Впрочем, с течением времени его отношение изменилось. Калантай говорит, что, поближе узнав Наталию, понял, что играть чувствами — несправедливо, особенно когда между людьми большая разница в возрасте. Супруги разделяют 17 лет.

Несмотря на собственные сомнения, Сергей все же решился признаться и, как признается актер, даже не был уверен, что получит согласие.

Сергей Калантай с супругой Натальей. Фото: соцсети

Что известно о Наталье Калантай

Наталья Калантай — украинская актриса театра и кино, много лет работающая в Театре Франко. Зрителям она известна благодаря ролям в театральных постановках и украинских сериалах "Возвращение Мухтара", "Врач Ковальчук" и т.д. В 2024 году она получила звание Заслуженной артистки Украины.

Несмотря на публичность мужчины, Наталья ведет более закрытый образ жизни и редко комментирует личные темы. В то же время в творческой среде супруги считают одной из самых стабильных актерских пар.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Подмина" дал интервью "Телеграфу". Влад Никитюк рассказал о гонорарах в кино, продолжении сериала и собственной квартире.