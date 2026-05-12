Старше жены на 17 лет: что известно о браке актера Калантая и его избраннице

Наталья Дума
Сергей Колонтай, Наталья Колонтай Новость обновлена 12 мая 2026, 12:38
Сергей Колонтай, Наталья Колонтай. Фото Колаж Телеграфу

Актер не планировал серьезных отношений, но влюбился

Известный украинский актер, звезда сериалов "Божевольные", "Слуга народа" Сергей Калантай, признался, паспорт какой страны он имеет, редко говорит о личной жизни. Впрочем, в интервью Алине Доротюк артист неожиданно откровенно рассказал историю знакомства со своей третьей женой актрисой Наталией Калантай.

По его словам, их история началась в столичном Национальном академическом драмтеатре имени Ивана Франко. Тогда актер пришел на спектакль к своему другу и коллеге Анатолию Гнатюку. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Наталье Калантай и их отношениях с актером.

Сергей вспоминает, что во время постановки его поразили сразу две актрисы. Одна играла монашку, другая – яркую героиню, по имени Гела. После представления он попросил Гнатюка познакомить его с обеими женщинами. Однако ответ коллеги его шокировал.

"Он говорит: "Дурак, это одна и та же актриса". Я тогда просто не поверил", — со смехом рассказал Калантай

Сергей Калантай и Наталья Калантай. Фото: скриншот с видео

Именно тогда, говорит актер, "пазлы сошлись". Впоследствии они с Натальей начали встречаться. Правда, сам Сергей признается, что сначала не планировал серьезных отношений. В тот период жизни, по словам артиста, он много зарабатывал, постоянно работал на нескольких съемочных площадках и жил "здесь и сейчас", не думая о будущем.

"Ты живешь с ощущением, что можешь все купить и все себе позволить. Не задумываешься о последствиях", — объяснил актер.

Сергей Калантай с супругой Натальей. Фото: соцсети

Впрочем, с течением времени его отношение изменилось. Калантай говорит, что, поближе узнав Наталию, понял, что играть чувствами — несправедливо, особенно когда между людьми большая разница в возрасте. Супруги разделяют 17 лет.

Несмотря на собственные сомнения, Сергей все же решился признаться и, как признается актер, даже не был уверен, что получит согласие.

Сергей Калантай с супругой Натальей. Фото: соцсети

Что известно о Наталье Калантай

Наталья Калантай — украинская актриса театра и кино, много лет работающая в Театре Франко. Зрителям она известна благодаря ролям в театральных постановках и украинских сериалах "Возвращение Мухтара", "Врач Ковальчук" и т.д. В 2024 году она получила звание Заслуженной артистки Украины.

Несмотря на публичность мужчины, Наталья ведет более закрытый образ жизни и редко комментирует личные темы. В то же время в творческой среде супруги считают одной из самых стабильных актерских пар.

