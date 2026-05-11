Донька в РФ та сестра, з якою не спілкується 5 років: Ольга Сумська показала рідкісні сімейні архіви (фото)
Мама акторок Ганна Іванівна померла у 2022 році
Відома українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про молодих залицяльників, несподівано відкрила для підписників справжній сімейний архів. Артистка опублікувала серію рідкісних фото з мамою Ганною Сумською, сестрою Наталією, з якою вони не спілкуються, та доньками Ганною та Антоніною Паперною, яка живе у Росії.
Серед опублікованих кадрів — теплі сімейні фото різних років. На деяких кадрах молодша донька Сумської ще зовсім дитина, а сама акторка — молода. Також зірка показала чорно-білу світлину, на якій тримає на руках ще маленьку Паперну.
"Мами і доці…Найрідніші в світі..❤️", — написала у дописі Ольга Сумська. Найбільше здивувала поява фото з Наталією Сумською, адже сестри не спілкуються вже понад 5 років. Як розповідала Ольга, між ними давно виникли серйозні розбіжності у поглядах на життя, а її спроби відновити контакт поки не дали результату. Попри це, артистка періодично все ж робить кроки назустріч сестрі.
Так, нещодавно у день 70-річчя Наталії Сумської Ольга публічно звернулася до неї у соцмережах. Акторка виклала архівне дитяче фото, де вони разом ще зовсім маленькі, додавши короткий підпис: "З Ювілеєм!". Ба більше — вона навіть відзначила акаунт сестри.
Нагадаємо, старша донька Сумської — Антоніна Паперна — уже тривалий час живе в Росії та будує там акторську кар’єру. Були навіть підозри, що Паперна має російський паспорт, за який її мама заплатила 5 мільйонів рублів у 2014 році. Донька зірки одружена із російським актором Володимиром Ягличем, який мовчить про війну, але часто грає ролі військових.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська показала могили видатних батьків на Байковому. На кадрах видно доглянуті меморіали В’ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни, які поховані поруч.