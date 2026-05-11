Донька в РФ та сестра, з якою не спілкується 5 років: Ольга Сумська показала рідкісні сімейні архіви (фото)

Мама акторок Ганна Іванівна померла у 2022 році

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про молодих залицяльників, несподівано відкрила для підписників справжній сімейний архів. Артистка опублікувала серію рідкісних фото з мамою Ганною Сумською, сестрою Наталією, з якою вони не спілкуються, та доньками Ганною та Антоніною Паперною, яка живе у Росії.

Серед опублікованих кадрів — теплі сімейні фото різних років. На деяких кадрах молодша донька Сумської ще зовсім дитина, а сама акторка — молода. Також зірка показала чорно-білу світлину, на якій тримає на руках ще маленьку Паперну.

Ольга Сумська з мамою Ганною та сестрою Наталією. Фото: instagram.com/olgasumska

"Мами і доці…Найрідніші в світі..❤️", — написала у дописі Ольга Сумська. Найбільше здивувала поява фото з Наталією Сумською, адже сестри не спілкуються вже понад 5 років. Як розповідала Ольга, між ними давно виникли серйозні розбіжності у поглядах на життя, а її спроби відновити контакт поки не дали результату. Попри це, артистка періодично все ж робить кроки назустріч сестрі.

Так, нещодавно у день 70-річчя Наталії Сумської Ольга публічно звернулася до неї у соцмережах. Акторка виклала архівне дитяче фото, де вони разом ще зовсім маленькі, додавши короткий підпис: "З Ювілеєм!". Ба більше — вона навіть відзначила акаунт сестри.

Нагадаємо, старша донька Сумської — Антоніна Паперна — уже тривалий час живе в Росії та будує там акторську кар’єру. Були навіть підозри, що Паперна має російський паспорт, за який її мама заплатила 5 мільйонів рублів у 2014 році. Донька зірки одружена із російським актором Володимиром Ягличем, який мовчить про війну, але часто грає ролі військових.

Ольга Сумська з донькою Антоніною Паперною. Фото: instagram.com/olgasumska

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Сумська показала могили видатних батьків на Байковому. На кадрах видно доглянуті меморіали В'ячеслава Гнатовича та Ганни Іванівни, які поховані поруч.