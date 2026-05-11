Суды против прессы и пафосные угрозы: известный блогер разнес Винника, "утратившего связь с реальностью"

Певец начал говорить по-русски

Когда-то Олег Винник собирал стадионы, а тысячи "волчиц" буквально сходили с ума. Но сейчас каждое его новое появление превращается в "взрыв" шуток в соцсетях и репутационный скандал. Вместо поддержки Украины — странные заявления и защита Приходько с ее "киевским русским".

Такое мнение высказал блогер-сплетник Богдан Беспалов, комментируя последние заявления певца. Недавно Винник дал большое интервью Наталье Влащенко, где общался по-русски и фактически начал защищать русский язык. Артист заявил, что война "началась не из-за языка".

Еще большее обсуждение вызвало его эмоциональная реакция после скандала с концертом в Молдове. В видеообращении Винник возмущался критикой в медиа, называл материалы о себе "ложью" и угрожал судами. При этом все это говорил с пафосом.

В видео артист жаловался на "желтую прессу", обвинял медиа во лжи и даже пригрозил судами всем, кто распространяет ложную информацию о нем. По мнению Беспалова, это выглядело так, что Винник до сих пор считает себя артистом масштаба, вокруг которого якобы крутится все информационное пространство.

Отдельно Беспалов обратил внимание, что именно музыканты, выехавшие за границу, часто демонстрируют непонимание украинского контекста. Он привел в пример артистов, которые вместо работы над репутацией лишь усугубляют скандалы своими заявлениями. В случае Винника, по мнению блогера, ситуацию усугубляет еще и постоянный пафос вокруг собственной персоны и попытки выставить себя "жертвой" медиа.

