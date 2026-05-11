SWEET.TV оголосив старт "Фабрики зірок" та ім’я ведучого

Легендарна "Фабрика зірок" повертається. SWEET.TV у Threads оголосив старт проєкту та розкрив ім’я ведучого: ним стане Володимир Дантес — артист, чия музична кар’єра почалася саме з перемоги у "Фабриці зірок" у 2008 році.

Під постом SWEET.TV у Threads люди масово тегають друзів, пишуть, що чекали цього камбеку 15 років, а в коментарі вже активно включилися артисти, зірки, блогери та навіть колишні фабриканти.

Нова "Фабрика зірок" на SWEET.TV задумана не як талант-шоу, а як платформа розвитку для нового покоління українських артистів — тих, хто сам пише музику, формує сенси та готовий претендувати на велику сцену не лише в Україні, а й за її межами.

"Ми хочемо знайти обличчя покоління, в якому ми живемо. Ми хочемо знайти майбутніх зірок. Тому ми збираємо найкращих представників ринку, які працюватимуть з учасниками. А в учасників буде можливість працювати з найсильнішими професіоналами української музичної індустрії. Ми віримо, що це шоу подарує країні нові обличчя, яких вона зараз дуже сильно потребує", — коментує шоуранер проєкту, Head of Originals and Big Entertainment Shows SWEET.TV Володимир Завадюк.

Команда проєкту наголошує: сьогодні музичній індустрії потрібні не просто талановиті вокалісти, а сильні особистості, яким є що сказати. Учасникам обіцяють свободу самовираження без жорстких рамок і можливість вчитися у найкращих.

"Це можливість одразу отримати свою пісню на всіх музичних майданчиках, виконати авторський трек перед великою аудиторією, попрацювати з неймовірними кліпмейкерами, хореографами, постановниками, записатися на крутій студії. Жоден інший проєкт за такий короткий час не дав стільки артистів, які залишаються на сцені вже 17–18 років. Немає іншого проєкту, з якого вийшло б 10–11 артистів, яких досі всі знають, пам’ятають і слухають. Саме тому для мене це один із найунікальніших і найсильніших проєктів", — говорить ведучий "Фабрики зірок" на SWEET.TV Володимир Дантес.

Наразі обговорення, хто саме долучиться до нової "Фабрика зірок" на SWEET.TV, продовжується під постом у Threads.