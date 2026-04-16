Правда про втечу "в багажнику" і не тільки: продюсер Полякової розставив крапки над "і" у справі Винника

Ясинський згадав про невиданий кліп Винника з Поляковою

Український продюсер Михайло Ясинський поділився деталями співпраці зі співаком-втікачем Олегом Винником. Також він висловився про зникнення "короля вовчиць" з публічного простору після початку повномасштабної війни і зізнався, чи виїхав все ж артист з України "під пледиком".

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. За словами Ясинського, його команда свого часу долучилася до формування медійного образу артиста. Йдеться про сферу паблік рилейшнз (PR) — це комплекс комунікаційних стратегій, спрямованих на створення позитивного іміджу публічної особи, роботу зі ЗМІ, соціальними мережами та аудиторією.

Окремо Ясинський згадав і про спільний творчий проєкт із Олею Поляковою. За його словами, ще до початку повномасштабного вторгнення було знято кліп за участю Полякової та Винника, однак він так і не вийшов.

Не оминув Ясинський і тему виїзду Винника за кордон. Раніше продюсер співака Олександр Горбенко заявляв, що артист залишив Україну, виїхавши у багажнику автомобіля. Сам Ясинський не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію:

"Мене не було в цьому автомобілі — ні за кермом, ні в багажнику", — висловився Ясинський

Михайло Ясинський на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Фото: скріншот з відео

Водночас він висловив власне бачення причин, через які Винник фактично зник із публічного простору. На думку продюсера, справа може бути не лише у війні чи обставинах виїзду. Ясинський припустив, що артист просто не витримав навантаження, яке приносить велика популярність.

