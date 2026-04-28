В Африці помер український блогер, який мріяв про Росію: хто такий Андрій Багно
Він був одружений з африканкою і виховував її дитину
Український блогер Андрій Багно помер в Африці після зараження малярією — хвороби, яку переносять комарі. За попередніми даними, трагедія сталася 27 квітня 2026 року, а стан чоловіка різко погіршився буквально за короткий час після укусу. Україну він не підтримував і хотів переїхати до РФ.
Про смерть повідомила його дружина у соцмережах. За її словами, родина займається похованням, а сам факт смерті згодом підтвердили також родичі блогера.
Відомо, що Багно проживав у Кот-д’Івуарі — країні Західної Африки, де малярія є поширеною і небезпечною інфекцією. Це не перший випадок його зараження. Раніше блогер вже переносив хворобу, однак цього разу організм не впорався.
Чоловік мав суперечливу репутацію через свої висловлювання. Він неодноразово демонстрував негативне ставлення до України та навіть бажав українцям смерті. Також Багно планував залишити Африку — розглядав переїзд до Росії або однієї з європейських країн і вже оформлював документи для дружини, але реалізувати ці плани не встиг.
Хто такий Андрій Багно і чим він відомий
Андрій Багно — блогер родом з Одеської області, який здобув популярність завдяки контенту про життя в Африці. Він активно вів соцмережі та YouTube-канал, де показував побут у Кот-д’Івуарі, життя з дружиною-африканкою та їхньою донькою.
Його історія стала вірусною ще кілька років тому. Під час пандемії він познайомився онлайн із майбутньою дружиною, переїхав до неї в Абіджан і одружився. Перед самим весіллям стало відомо, що жінка вагітна від іншого чоловіка (вона пережила насилля), однак Багно вирішив залишитися і виховувати дитину як власну.
Контент блогера будувався навколо екзотичного життя, труднощів еміграції та фінансових проблем. Значну частину доходів він отримував із донатів підписників, оскільки не мав стабільної роботи в Африці.
Втім, разом із популярністю зростала і хвиля критики. Частина аудиторії звинувачувала його у маніпуляціях, а також звертала увагу на проросійські наративи в його висловлюваннях.
