В Африці помер український блогер, який мріяв про Росію: хто такий Андрій Багно

Український блогер Андрій Багно помер в Африці після зараження малярією — хвороби, яку переносять комарі. За попередніми даними, трагедія сталася 27 квітня 2026 року, а стан чоловіка різко погіршився буквально за короткий час після укусу. Україну він не підтримував і хотів переїхати до РФ.

Про смерть повідомила його дружина у соцмережах. За її словами, родина займається похованням, а сам факт смерті згодом підтвердили також родичі блогера.

Відомо, що Багно проживав у Кот-д’Івуарі — країні Західної Африки, де малярія є поширеною і небезпечною інфекцією. Це не перший випадок його зараження. Раніше блогер вже переносив хворобу, однак цього разу організм не впорався.

Блогер Андрій Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Чоловік мав суперечливу репутацію через свої висловлювання. Він неодноразово демонстрував негативне ставлення до України та навіть бажав українцям смерті. Також Багно планував залишити Африку — розглядав переїзд до Росії або однієї з європейських країн і вже оформлював документи для дружини, але реалізувати ці плани не встиг.

Помер блогер Андрій Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Хто такий Андрій Багно і чим він відомий

Андрій Багно — блогер родом з Одеської області, який здобув популярність завдяки контенту про життя в Африці. Він активно вів соцмережі та YouTube-канал, де показував побут у Кот-д’Івуарі, життя з дружиною-африканкою та їхньою донькою.

Блогер Андрій Багно з дружиною та донькою. Фото: instagram.com/africa_bagno

Його історія стала вірусною ще кілька років тому. Під час пандемії він познайомився онлайн із майбутньою дружиною, переїхав до неї в Абіджан і одружився. Перед самим весіллям стало відомо, що жінка вагітна від іншого чоловіка (вона пережила насилля), однак Багно вирішив залишитися і виховувати дитину як власну.

Блогер Андрій Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Контент блогера будувався навколо екзотичного життя, труднощів еміграції та фінансових проблем. Значну частину доходів він отримував із донатів підписників, оскільки не мав стабільної роботи в Африці.

Втім, разом із популярністю зростала і хвиля критики. Частина аудиторії звинувачувала його у маніпуляціях, а також звертала увагу на проросійські наративи в його висловлюваннях.

