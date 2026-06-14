Всесвітньо відомий співак загинув у авіатрощі: чим він встиг прославитися за 32 роки

Сталося фатальне зіткнення двох вертольотів

Американський співак та музикант Олівер Трі, відомий завдяки хітам "Life Goes On" і "When I'm Down", став однією з жертв масштабної авіакатастрофи. Вранці 14 червня над західною частиною Ріо-де-Жанейро зіткнулися два вертольоти. Після удару один із них впав на парковку з електромобілями, що спричинило сильну пожежу

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на бразильську поліцію та рятувальні служби. Усі шестеро людей, які перебували на борту обох повітряних суден, загинули. Серед них був і співак.

Що відомо про Oliver Tree

Oliver Tree, справжнє ім'я якого Олівер Трі Нікелл, народився у Каліфорнії 29 червня 1993 року. Світову популярність він здобув після вірусного успіху композиції When I'm Down, а справжнім проривом для артиста став трек Life Goes On, який у 2021 році став хітом у соцмережах та музичних чартах.

За свою кар'єру артист випустив кілька студійних альбомів, а також прославився незвичайними кліпами та сценічними образами. Співак часто наголошував, що не хоче асоціювати себе з політичними конфліктами й виступає за рівне ставлення до людей у різних країнах.

Олівер Трі. Фото: Pressimaterjalid

У 2021 році мережею ширився фейк про те, що Олівер Трі переїхав жити до Росії. Проте ці чутки не відповідають дійсності. Так, до повномасштабного вторгнення він відвідував Росію з концертами та в інтерв'ю говорив, що хотів би пожити там певний час, оскільки йому цікаві різні культури. Однак даних про фактичний переїзд до РФ немає.

Олівер Трі

Після початку повномасштабної війни в Україні артист не робив гучних політичних заяв. Проте у 2024 році в інтерв'ю литовському виданню LRT сказав, що виступає проти війни та не хоче ділити людей за національністю.

Через його минулі зв'язки з Росією та співпрацю з російськими організаторами навколо музиканта виникали суперечки. Один із концертів у Вільнюсі навіть скасували після критики людей. Все тому, що організатором фестивалю, де мав виступити Олівер Трі, виступила російська компанія "Яндекс".

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