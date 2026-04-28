В Африке умер украинский блогер, который мечтал о России: кто такой Андрей Багно

Он был женат на африканке и воспитывал ее ребенка

Украинский блогер Андрей Багно скончался в Африке после заражения малярией — болезни, переносимой комарями. По предварительным данным, трагедия произошла 27 апреля 2026 года, а состояние мужчины резко ухудшилось буквально через короткое время после укуса. Украину он не поддерживал и хотел переехать в РФ.

О смерти сообщила его супруга в соцсетях. По ее словам, семья занимается похоронами, а сам факт смерти впоследствии подтвердили родственники блогера.

Известно, что Багульник проживал в Кот-д’Ивуаре — стране Западной Африки, где малярия является распространенной и опасной инфекцией. Это не первый случай его заражения. Ранее блогер уже переносил болезнь, однако в этот раз организм не справился.

Блогер Андрей Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Мужчина имел противоречивую репутацию из-за своих высказываний. Он неоднократно демонстрировал негативное отношение к Украине и даже желал украинцам смерти. Также Багно планировал покинуть Африку — рассматривал переезд в Россию или одну из европейских стран и уже оформлял документы для жены, но реализовать эти планы не успел.

Умер блоггер Андрей Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Кто такой Андрей Багно и чем он известен

Андрей Багно — блогер родом из Одесской области, получил известность благодаря контенту о жизни в Африке. Он активно вел соцсети и YouTube-канал, где показывал быт в Кот-д’Ивуаре, жизнь с женой-африканкой и их дочерью.

Блогер Андрей Багно с женой и дочерью. Фото: instagram.com/africa_bagno

Его история стала вирусной еще несколько лет назад. Во время пандемии он познакомился онлайн с будущей женой, переехал к ней в Абиджан и женился. Перед самой свадьбой стало известно, что женщина беременна от другого мужчины (она пережила насилие), однако Багно решил остаться и воспитывать ребенка как родного.

Блогер Андрей Багно. Фото: instagram.com/africa_bagno

Контент блогера строился вокруг экзотической жизни, трудностей эмиграции и финансовых проблем. Значительную часть доходов он получал из донатов подписчиков, поскольку не имел стабильной работы в Африке.

Впрочем, вместе с популярностью росла и волна критики. Часть аудитории обвиняла его в манипуляциях, а также обращала внимание на пророссийские нарративы в его высказываниях.

