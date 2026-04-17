Це вистава чи під Путіним захиталося крісло? Що означають "наїзди" російської блогерки на Кремль

Експерти пояснили, чому відомі росіяни раптово "прозріли" щодо Путіна

Публічна критика російської блогерки Вікторії Боні в бік глави Росії Володимира Путіна та відповідь Кремля на неї, ймовірно, зрежисована вистава. Проте не можна виключати, що у РФ відновилися внутрішні процеси "трансферу влади", розповіли "Телеграфу" політичні експерти.

Що треба знати:

Російські спецслужби імітують відкритість керівництва держави для нейтралізації внутрішнього невдоволення

Є кілька гіпотез виникнення історії з критикою влади та особисто Путіна

Західні країни можуть пом’якшити санкції у разі кадрових перестановок в Росії

Нагадаємо, російська телеведуча, акторка і ексучасниця реаліті-шоу "Дом-2" Вікторія Боня опублікувала 18-хвилинне відео у забороненому у РФ Instagram з критикою російської влади. Звернення стало дуже популярним, набравши понад 20 млн переглядів. Їй відповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який пообіцяв, що підняті блогеркою проблеми вирішуються.

Історія з Бонею — ілюзія демократії

Журналіст Роман Цимбалюк висловив у коментарі "Телеграфу" думку, що критика Боні в бік Путіна не варта великої уваги, адже не вплине на його рішення. За його словами, хоча блогерка не критикує прямо війну, яку Росія веде проти України, незадоволення пов'язане саме з наслідками цієї війни. Путін витрачає російський ресурс майбутнього, каже Цимбалюк.

В цьому контексті журналіст згадав і заяву голови центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, що в Росії вперше виник дефіцит робочої сили.

Вона таким чином натякає, дід, зупиняйся, тому що продовження війни – це мобілізація. Мобілізація – людей буде ще менше в економіці. Падіння ще швидше прискориться, — каже Цимбалюк

Проте, на думку журналіста, невдоволення росіян ніяк не позначиться на електоральних перспективах партії влади. Причина в тому, що влада в Росії ніколи не була виборною, є лише видимість виборчого процесу.

Варто зазначити, що рейтинги Путіна падають вже понад місяць. За даними ВЦВГД (всеросійський центр вивчення громадської думки), за тиждень із 6 по 12 квітня він упав ще на 1,8 в.п. — до 72%. З початку березня падіння становило понад 5 в.п.

Також знизився рівень схвалення роботи президента до 66,7% (мінус 6,6 в.п. з початку падіння). Рейтинг "Єдиної Росії" скоротився до 27,3%, знизилася довіра до уряду та прем'єра. Це найнижчі значення початку війни.

Рейтинги довіри до Путіна впали

Рейтинг довіри до влади у РФ

Тому я просто не можу зрозуміти, ну добре, впав рейтинг Путіна, було на 144%, стало трохи менше. І які наслідки від цього? Я їх просто не бачу, — каже журналіст

Він переконаний, що історія з Бонею та реакція Кремля на її критику є ілюзією демократії. Цимбалюк вважає, що це — порожній інформаційний пузир.

Бо, зрештою, все одно постане одне питання. Припиняй, придурок, старий, війну. Ну, це ж очевидно, бо вони всі чогось стидаються сказати про першу причину … вочевидь, температура в рейху збільшується … критичних заяв на адресу Путіна лунає все більше і більше. Але це не означає, що вони змінять свою політику найближчим часом, — резюмував він

В Росії зрежисували історію, що цар слухає народ

Колишній нардеп, автор та ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко у коментарі "Телеграфу" зазначив, що російській владі зараз не потрібні збурення в суспільстві. Саме тому, на його думку, було розіграно історію, що до слів Боні нібито дослухалися. Зазвичай політика Кремля в подібних випадках — ігнорування.

А тут заявили, що вони дивились, вони звернули увагу і так далі. Це показує тільки те, що вони зрежисували історію, що цар слухає народ. Не виключено, що хтось може навіть полетіти, хоча я дуже сумніваюся. Це з історії поганих театрів, коли публіка дура і публіка все схаває, — каже Денисенко

Він також не бачить в цій історії якихось реальних загроз для електоральних перспективах партії влади. На думку Денисенка, в Україні переоцінюють "обвал" рейтингу Путіна. Адже зниження показника з 74 до 68, це обвал. А ось партія влади, "Єдина Росія" справді має дуже низький рейтинг – у районі 32.

І от що з цим робити? Потрібно тільки вкидувати, тому що "Єдина Росія" повинна мати, і завжди мала, 50% плюс, тобто одноосібну більшість в парламенті. І оце головна проблема найближчих п'яти місяців – як зробити так, щоб "Єдина Росія" отримала відповідні 50% плюс, — зазначив експерт

В Росії відновилися процеси "трансферу влади"

Медіаексперт, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін також вважає, що публічні росіяни не можуть дозволити собі політизовані заяви без чіткого розуміння того, хто їх прикриє і хто їм заплатить за це. Експерт нагадав, що спочатку проти Путіна виступив блогер Ілля Ремесло, звинувативши його провалі "СВО" (так росіяни називають війну проти України).

Потім у журналіста Юрія Дудя Павло Губарєв (колишній так званий "народний губернатор" Донеччини, колаборант і терорист) розкритикував російську владу.Він заявив, що Путіним, нібито, керують якісь зовнішні сили. Після цього з критикою влади виступили блогерки Вікторія Боня та Айза.

Золотухін нагадав, що Боня кілька разів звинуватила у всіх бідах тих людей, які "приносять Путіну папочки" — тобто, фактично, представників ФСБ та першого заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка, який має обов'язок слідкувати за інформаційним полем та внутрішньою політикою.

Політики та блогери Росії почали використовувати слово "нормалізація", яке може бути використане як щодо зміни ситуації всередині РФ — так і щодо згортання "СВО". А на фоні нової активності європейських споживачів російських вуглеводнів, які вже поширюють заклики до зняття санкцій з Росії — усе це свідчить про використання передвиборчого періоду в Росії для зміни вектору та здійснення тиску на Путіна, — вважає Золотухін

Він висунув гіпотези про причини цих подій. По-перше, діяльність найближчої до Путіна групи (Ковальчуки-Кирієнко-ФСБ/ФСО) перейшла всі видимі та невидимі кордони. Брати Юрій та Михайло Ковальчуки — це найближче оточення Путіна, російські олігархи та медіамагнати, яких називають його "гаманцем" та ідеологами війни проти України.

На думку Золотухіна, якась інша неоформлена політична сила робить зусилля, щоб відсунути цю групу від прийняття рішень і для цього вносить дестабілізуючі процеси. Питання – хто це робить – залишається відкритим.

По-друге, силова група (Ковальчуки-Кирієнко-ФСБ/ФСО) відчуває, що передвиборча пора та низькі показники СВО відкривають можливість посилення. Тому вони самі створюють дестабілізацію, щоб налякати нею Путіна та отримати від нього санкцію на повне зачищення інфопростору та закручування гайок. Призом буде тотальний контроль над суспільством та контрольована "націоналізація" — переділ власності, — вважає Золотухін

Третя гипотеза в тому, що служби безпеки РФ можуть використовувати дестабілізуючі заходи щоб виявити "незгодних". Таким чином вони хочуть ідентифікувати та знищити сили, які можуть підтримати певну внутрішню "політичну фронду".

Можна сказати, що існує вірогідність того, що в Росії відновилися внутрішні процеси "трансферу влади" (можливо у зв'язку зі здоров'ям Путіна), адже групи впливу почали ворушитися та інвестувати у своє посилення. Не виключено, що після зміни парламенту можуть відбутися масштабні кадрові рішення, як це було після перевиборів Путіна 2024-го, — прогнозує Золотухін

Він додає, що якщо такі зміни у владі Росії можуть бути пов'язані з масштабними домовленостями щодо замороження агресії проти України, то західні партнери охоче на це підуть і почнуть зняття санкцій. На думку експерта, так чи інакше, певні невідомі процеси в Росії зараз ідуть. І ми дивимося на них, як завжди, надто спрощено, резюмував Золотухін.

Що сказала Боня у зверненні до Путіна та як відповіли у Кремлі

У 18-хвилинному відео, записаному у Монако, Боня заявила, що усі проблеми Росії — від повеней у Дагестані до розливів мазуту в Анапі — це не провина верхівки. Просто чиновники настільки бояться президента, що не наважуються розповісти йому правду. Боня додала, що росіяни нібито підтримують Путіна, але незадоволені діями тих, хто стоїть між владою та народом.

На її "наїзд" відповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу. За його словами, теми, які підняла росіянка, добре відомі й не залишені без уваги. Він додав, що над порушеними питаннями нібито вже працюють, до процесу залучено "велику кількість людей", а самі проблеми мають складний характер і потребують часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наговорив в інтерв'ю Губарєв — ексглава бойовиків "ДНР". За його словами, війна між Україною та Росією має "штучний характер".