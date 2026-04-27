Дружина Остапчука публічно його принизила: у мережі їй нагадали, як він поводився з ексдружинами

Блогерка показала, на чиї гроші розраховує

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який емігрує до Канади, знову опинився в центрі обговорень через почуття гумору своєї молодої дружини. Катерина Полтавська, яка славиться своїми прямолінійними відповідями у соцмережах, досить оригінально прокоментувала фінансовий стан їхньої родини.

Нещодавно Катерина влаштувала традиційну рубрику "питання-відповідь" у своєму Instagram. Один із підписників поцікавився, чи має 25-річна блогерка власні заощадження та "фінансову подушку". Відповідь Полтавської не забарилася, проте вона виявилася більш ніж іронічною.

Дівчина опублікувала спільне фото з чоловіком та їхнім маленьким сином Тимофієм. На світлині Володимир Остапчук стоїть на колінах, притискаючи до себе ногу дружини. "Так, ось на фото знизу", — лаконічно підписала кадр Катерина, натякаючи на те, що її головним фінансовим гарантом є саме чоловік.

Такий жарт припав до душі далеко не всім. Читачі одразу засипали Катерину критичними коментарями, натякаючи на хиткість її положення.

Вам не здається, що ви принизили свого чоловіка, показуючи фото, де він біля ваших ніг, та ще й кажете, що він — ваша фінансова подушка? Якось не дуже гарно, особливо враховуючи, що ви вже третя дружина, яка ненароком може позбутися цієї фінансової подушки))) пишуть фоловери

Що відомо про шлюб пари

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська офіційно підтвердили свій шлюб навесні 2024 року, хоча чутки про їхнє весілля ходили ще з 2023-го. Для телеведучого це вже третій шлюб. Між подружжям доволі солідна різниця у віці — 16 років (Володимиру 41, а Катерині 25).

У грудні 2024 року в пари народився син Тимофій. Для Катерини це первісток, тоді як Володимир вже виховує доньку Емілію та сина Евана від першого шлюбу з Оленою Войченко.