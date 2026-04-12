Зірка "Кайдашів" Антоніна Хижняк показала несподіваний подарунок від колишньої свекрухи (фото)
Розлучилася акторка ще у 2019-му
Відома українська акторка Антоніна Хижняк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" і фільмів "Коли ти розлучишся?", "Збори ОСББ", розповіла, що цьогоріч не пекла паску на Великдень. Великодній хліб їй передала її свекруха, хоча вона вже понад 6 років розлучена із чоловіком.
Йдеться про шлюб із Андрієм Якушевим, який тривав із 2016 до кінця 2019 року. У пари є спільний син Максим — на момент розлучення йому було лише два роки.
На своїй сторінці в Інстаграм зірка показала пасочку, яку їй передала мама колишнього чоловіка. Також Хижняк побажала кожній дівчині мати таку свекруху.
Попри завершення стосунків, зв’язок між родинами, схоже, не зник. Акторка показала, як навіть після розлучення можна зберігати гарні відносини — без публічних конфліктів.
У дописі Антоніна поділилася, що цьогоріч не лише не пекла паски, а навіть не освячувала їх у храмі і не робила "інстаграмні" фото із сином. Проте вона зізналася, що завжди відчуває Бога поруч із собою і відчуває його присутність і підтримку через людей поряд.
Раніше "Телеграф" розповідав, як святкують Великдень українські зірки. Хтось — у горах, хтось — із дітьми, а хтось — із надією на диво.