Мішина виходить заміж? Акторка засвітила обручку на безіменному пальці

Про особисте життя акторки після "Холостячки" відомо вкрай мало

Відома українська акторка Ксенія Мішина, яка нещодавно придбала нову машину, спровокувала нову хвилю обговорень після серії сторіс, у яких говорила про жіночність, силу та внутрішній стан жінки. Утім, увагу привернув не лише зміст її слів, а й деталь, яка випадково потрапила в кадр — каблучка з помітним каменем на безіменному пальці.

Відео акторка опублікувала у своїх інста-сторіс. Прикраса виглядає як класична заручальна обручка, яку дарують дівчині, коли освідчуються.

Проте важко однозначно сказати, на якій саме руці вона була — складно. Через фронтальну камеру зображення могло бути віддзеркалене, тож створюється враження, ніби каблучка на правій руці, хоча насправді це може бути ліва.

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Сама Ксенія Мішина жодних коментарів щодо прикраси чи можливих змін в особистому житті не давала. Тож поки що історія залишається на рівні припущень — чи це дійсно натяк на заручини, чи просто красива прикраса.

Що відомо про особисте життя Ксенії Мішиної

Після участі в проєкті "Холостячка" Ксенія Мішина була у стосунках із переможцем шоу Олександром Еллертом. Однак згодом пара розійшлася, і з того часу акторка доволі стримано ділиться деталями особистого життя.

В інтерв’ю та дописах у соцмережах вона наголошувала, що зосереджена на собі, роботі та вихованні сина. Особисте життя акторка ніяк не коментує.

