Солодкий обвал цін у "Сільпо": на улюблених ласощах можна заощадити до 100 гривень
Ціни вас приємно здивують
Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабний розпродаж кондитерських виробів. Знижки на окремі позиції сягають понад 50%.
"Телеграф" проаналізував ціни. Ми розповімо, скільки можна зекономити.
Під акційну пропозицію потрапили топові позиції, на яких покупці можуть "відіграти" чималу суму:
- Шоколад молочний "Корона" Max Fun (зі смаком ягід або мармеладом та карамеллю) — тепер коштує 97,99 грн, хоча звичайна ціна сягала майже 200 грн. Чиста економія становить близько 101 гривні (-51%).
- Тістечко-сендвіч Milka (150 г) — пропонують за 99 грн замість 174 грн. Ви заощаджуєте 75 грн на одній пачці.
- Великий шоколад Millennium Very Peri (285 г) з арахісом — ціна впала до 99 грн, що на 85 грн менше від початкової вартості.
- Печиво Bahlsen Hit з малиною та маскарпоне — стало дешевшим удвічі. Акційна ціна складає 49,99 грн, що дозволяє зберегти 64 грн у гаманці.
Скільки триватиме акція
Такі вигідні пропозиції зазвичай діють у межах щотижневих акцій "Ціна тижня". Щоб встигнути придбати ласощі за зниженими цінами, варто завітати до найближчого супермаркету або перевірити наявність товарів у мобільному застосунку, оскільки кількість акційного товару на полицях обмежена.
Це чудовий шанс поповнити домашні запаси десертів або підготувати солодкі подарунки, не витрачаючи при цьому зайвого.
Раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" обвалили ціну на популярний сир.