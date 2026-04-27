Солодкий обвал цін у "Сільпо": на улюблених ласощах можна заощадити до 100 гривень

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила масштабний розпродаж кондитерських виробів. Знижки на окремі позиції сягають понад 50%.

"Телеграф" проаналізував ціни. Ми розповімо, скільки можна зекономити.

Під акційну пропозицію потрапили топові позиції, на яких покупці можуть "відіграти" чималу суму:

Шоколад молочний "Корона" Max Fun (зі смаком ягід або мармеладом та карамеллю) — тепер коштує 97,99 грн , хоча звичайна ціна сягала майже 200 грн. Чиста економія становить близько 101 гривні (-51%).

Тістечко-сендвіч Milka (150 г) — пропонують за 99 грн замість 174 грн. Ви заощаджуєте 75 грн на одній пачці.

Великий шоколад Millennium Very Peri (285 г) з арахісом — ціна впала до 99 грн , що на 85 грн менше від початкової вартості.

Печиво Bahlsen Hit з малиною та маскарпоне — стало дешевшим удвічі. Акційна ціна складає 49,99 грн, що дозволяє зберегти 64 грн у гаманці.

Скільки триватиме акція

Такі вигідні пропозиції зазвичай діють у межах щотижневих акцій "Ціна тижня". Щоб встигнути придбати ласощі за зниженими цінами, варто завітати до найближчого супермаркету або перевірити наявність товарів у мобільному застосунку, оскільки кількість акційного товару на полицях обмежена.

Це чудовий шанс поповнити домашні запаси десертів або підготувати солодкі подарунки, не витрачаючи при цьому зайвого.

