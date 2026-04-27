По 28 грн чи майже 40: де найдешевше зараз купити цукор

Місцями на цю бакалію є знижки

Ціни на цукор у різних торгових мережах України залишаються відносно стабільними, однак різниця між окремими пропозиціями все ж є.

У більшості випадків кілограм білого кристалічного цукру коштує близько 28-30 гривень, але деякі бренди продаються дорожче. "Телеграф" проаналізував ціни на основі даних в "GoToShop".

Актуальні пропозиції:

Цукор "Вигода" 1 кг (Varus) — 27,90 грн

Цукор "Ашан" білий кристалічний 1 кг (Auchan) — 27,90 грн

Цукор Aro білий кристалічний 1 кг (Metro) — 27,90 грн

Цукор фасований 1 кг (АТБ) — 27,90 грн

Цукор Marka Promo білий кристалічний 1 кг (Novus) — 27,99 грн

Цукор білий ваговий (ЕКО Маркет) — 29,90 грн

Цукор Diamant білий кристалічний (Maudau) — 34,00 грн (знижка -24%, раніше 45,00 грн); (Сільпо) — 39,99 грн (знижка -20%, раніше 47,49 грн)

Цукор Metro Chef білий кристалічний 1 кг (Metro) — 39,50 грн

Ціни на цукор в магазинах. Фото: Телеграф

Відповідно найнижчий цінник — 27,90 гривень. Такі пропозиції діють одразу в 4 магазинах.

Де найнижчі ціни на цукор. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована штучним інтелектом

