Меланію Трамп знайшли у старій комедії: ці кадри вимагали вирізати (відео)

Колишній моделі було 31 рік

Перед тим, як стати першою леді США, Меланія Трамп встигла заявити про себе на великому екрані. Мало хто пам’ятає, що дружина Дональда Трампа з’явилася в одній із найпопулярніших комедій початку 2000-х.

У мережі згадали про її практично забуту роль у кіно, пише irishstar. У 2001 році майбутня перша леді взяла участь у зйомках культової комедії Бена Стіллера "Зразковий самець" (Zoolander). На той момент Меланії був 31 рік, і вона була успішною моделлю.

Меланія з’являється у кадрі разом із Дональдом Трампом в епізоді, що імітує церемонію вручення премії VH1 Fashion Awards. Поки кореспонденти обговорюють "пишність" і нарцисизм головного героя — супермоделі Дерека Зуландера, подружжя Трампів на камеру ділиться своєю думкою про зірку подіуму.

Пізніше Бен Стіллер розповідав, що ці кадри не були постановочними у звичайному сенсі: знімальна група працювала на реальній церемонії і просила знаменитостей, що проходили повз них, підіграти їм, сказавши пару слів про вигаданого героя.

Через роки цей короткий епізод став предметом спекотних суперечок. Коли Трамп обійняв посаду президента, багато активістів та прихильників актора вимагали видалити скандального політика та його дружину з фільму. Проте Стіллер проявив твердість та відмовився змінювати монтаж.

Бен Стіллер, Меланія та Дональд Трамп у сцені з фільму

На той час було так багато фільмів, у яких Дональд Трамп з’являвся у безглуздих епізодичних ролях. Він уособлював собою щось визначене. До мене зверталися люди, які казали: "Вам слід забрати Дональда Трампа з фільму". Але це був час, коли таке існувало, і це сталося Бен Стіллер

Про що фільм?

Комедія "Зразковий самець" розповідає історію пихатого чоловіка-моделі Дерека Зуландера (Бен Стіллер), чий успіх в індустрії моди тримається на фірмовому погляді "Блакитна сталь". Його звичний світ руйнується, коли титул "Модель року" ледь не перехоплює його головний конкурент — ексцентричний Хансел (Оуен Вілсон).

Нагадаємо, що Бен Стіллер є великим другом України. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році актор приїхав до Києва і погуляв Хрещатиком.