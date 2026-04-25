Меланию Трамп нашли в старой комедии: эти кадры требовали вырезать (видео)

Прежде чем стать первой леди США, Мелания Трамп успела заявить о себе на большом экране. Мало кто помнит, что супруга Дональда Трампа появилась в одной из самых популярных комедий начала 2000-х.

В сети вспомнили о ее практически забытой роли в кино, пишет irishstar. В 2001 году будущая первая леди приняла участие в съемках культовой комедии Бена Стиллера "Образцовый самец" (Zoolander). На тот момент Мелании был 31 год, и она была успешной моделью.

Мелания появляется в кадре вместе с Дональдом Трампом в эпизоде, имитирующем церемонию вручения премии VH1 Fashion Awards. Пока корреспонденты обсуждают "великолепие" и нарциссизм главного героя — супермодели Дерека Зуландера, чета Трамп на камеру делится своим мнением о восходящей звезде подиума.

Позже Бен Стиллер рассказывал, что эти кадры не были постановочными в обычном смысле: съемочная группа работала на реальной церемонии и просила проходивших мимо знаменитостей подыграть им, сказав пару слов о вымышленном герое.

Спустя годы этот короткий эпизод стал предметом жарких споров. Когда Трамп занял пост президента, многие активисты и сторонники актера требовали удалить скандального политика и его супругу из фильма. Однако Стиллер проявил твердость и отказался менять монтаж.

Бен Стиллер, Мелания и Дональд Трамп в сцене из фильма

В то время было так много фильмов, в которых Дональд Трамп появлялся в нелепых эпизодических ролях. Он олицетворял собой нечто определенное. Ко мне обращались люди, которые говорили: "Вам следует убрать Дональда Трампа из фильма". Но это было время, когда такое существовало, и это произошло Бен Стиллер

О чем фильм?

Комедия "Образцовый самец" рассказывает историю тщеславного мужчины-модели Дерека Зуландера (Бен Стиллер), чей успех в индустрии моды держится на фирменном взгляде "Голубая сталь". Его привычный мир рушится, когда титул "Модель года" едва не перехватывает его главный конкурент — эксцентричный Хансел (Оуэн Уилсон).

Напомним, что Бен Стиллер является большим другом Украины. После полномасштабного вторжения в 2022 году актер приехал в Киев и погулял по Крещатику.