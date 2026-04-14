"Йому вже зовсім мозок поплавило": Потап нарвався на хейт через фото

Артист показав згенероване штучним інтелектом фото та нарвався на критику

Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, з початку війни виїхав з України і тепер мешкає в Іспанії, а також подорожує у США та Європі. Українці поведінку артиста називають не інакше, як зрадою.

Нову порцію хейту Потап отримав у коментарях під фото на Великдень. Він виклав дивний знімок, згенерований штучним інтелектом та з китайськими написами. На ньому Олексій постав у вишиванці, з кепкою на голові та усмішкою на обличчі. У руках він тримає великодній кошик з паскою і крашанками. Підпис до фото репер також зробив китайськими ієрогліфами.

Потап зганьбився новим фото

У коментарях до публікації користувачі розкритикували Потапа за його поведінку, також його називали зрадником та ухилянтом. Ось що писали люди під фото:

Ухилян хрєнов.

Зрадник.

Якийсь мудак!

Йому вже зовсім мозок поплавило через наркоту.

Цікаво, що там написано.

Це так патетично, коли чоловік обробляє своє фото, щоб здаватися молодшим і красивішим. Крінж.

Ну я тут не розумію, що його по світу носить? Бабла немає в Україні жити?

Коментарі під фото Потапа

