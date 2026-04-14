"Ему уже совсем мозг поплавило": Потап нарвался на хейт из-за фото

Артист показал сгенерированное искусственным интеллектом фото и нарвался на критику

Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, с начала войны выехал из Украины и теперь живет в Испании, а также путешествует по США и Европе. Украинцы поведение артиста называют не иначе, как предательством.

Новую порцию хейта Потап получил в комментариях под фото на Пасху. Он выложил странный снимок, сгенерированный искусственным интеллектом и с китайскими надписями. На нем Алексей предстал в вышиванке, с кепкой на голове и улыбкой на лице. В руках он держит пасхальную корзину с паской и крашенками. Подпись к фото рэпер тоже сделал китайскими иероглифами.

В комментариях к публикации пользователи раскритиковали Потапа за его поведение, также его называли предателем и уклонистом. Вот что писали люди под фото:

Уклонист хренов.

Предатель.

Какой-то мудак!

Ему уже совсем мозг поплавило из-за наркоты.

Интересно, что там написано.

Это так патетично, когда мужик обрабатывает свое фото, чтобы казаться моложе и красивее. Кринж.

Ну я здесь не пойму, что его по миру носит? Бабла нет в Украине жить?

Комментарии под фото Потапа

