"Ему уже совсем мозг поплавило": Потап нарвался на хейт из-за фото
Артист показал сгенерированное искусственным интеллектом фото и нарвался на критику
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, с начала войны выехал из Украины и теперь живет в Испании, а также путешествует по США и Европе. Украинцы поведение артиста называют не иначе, как предательством.
Новую порцию хейта Потап получил в комментариях под фото на Пасху. Он выложил странный снимок, сгенерированный искусственным интеллектом и с китайскими надписями. На нем Алексей предстал в вышиванке, с кепкой на голове и улыбкой на лице. В руках он держит пасхальную корзину с паской и крашенками. Подпись к фото рэпер тоже сделал китайскими иероглифами.
В комментариях к публикации пользователи раскритиковали Потапа за его поведение, также его называли предателем и уклонистом. Вот что писали люди под фото:
- Уклонист хренов.
- Предатель.
- Какой-то мудак!
- Ему уже совсем мозг поплавило из-за наркоты.
- Интересно, что там написано.
- Это так патетично, когда мужик обрабатывает свое фото, чтобы казаться моложе и красивее. Кринж.
- Ну я здесь не пойму, что его по миру носит? Бабла нет в Украине жить?
