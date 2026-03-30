Познайомились, коли обом було по 13 років. Як виглядає дружина легендарного футболіста Олексія Михайличенка

Колишній 63-річний "динамівець" виховав із дружиною двох синів

У понеділок, 30 березня, день народження відзначає одна із ключових фігур в історії київського "Динамо" — Олексій Михайличенко. Примітно, що його кохана святкує свій день вже наступного дня – 31 березня.

З нагоди свята "Телеграф" вирішив заглянути за лаштунки особистого життя уславленого спортсмена і дізнатися, хто протягом сорока років залишається його головною опорою та коханням.

Перша і єдина

Олексій та Інна Михайличенко — одна із найміцніших пар в українському спорті. Їхня історія почалася ще в глибокому дитинстві в одному зі спальних районів Києва. Майбутній олімпійський чемпіон та його майбутня дружина жили в одному будинку, у сусідніх під’їздах.

Олексій та Інна. Фото: fakty.ua

Вони познайомилися, коли їм обом було лише по 13 років. Олексій не раз зізнавався в інтерв’ю, що Інна — його перше і єдине кохання. Пара одружилася дуже рано — коли Олексію було лише 18, а Інні 19 років.

Як виглядає і чим займається Інна Михайличенко

Інна завжди вважала за краще залишатися в тіні свого знаменитого чоловіка. Вона присвятила себе створенню домашнього затишку та вихованню дітей. Дружина супроводжувала Олексія у всіх його закордонних відрядженнях.

Сім’я та діти

У подружжя двоє синів:

Старший син Олексій (43 роки) народився, коли кар’єра батька в "Динамо" лише набирала обертів.

Олексій здобув гарну освіту в Англії. Закінчив у Лондоні школу, коледж, університет. Молодець, сам всього домагається. Повернувся до України. Нині працює у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Поки не одружений. Може, не зустрів ще, як його батько, ту єдину із "сусіднього під’їзду" Олексій Михайличенко у 2018 році

Зі старшим сином Олексієм та другом і одноклубником Олегом Кузнєцовим. Фото: fcdynamo.com

Молодший син Матвій (22 роки) з’явився на світ, коли Михайличенко вже був тренером. Примітно, що Олексій Олександрович був присутній під час пологів і сам перерізав пуповину. Невідомо, де зараз молодший син тренера та чим він займається під час війни.

Варто додати, що попри статус "дружини легенди", Інна веде непублічне життя. Проте на початку 2026 року жінка публічно захистила свого чоловіка у побутовому конфлікті з київським комунальником — у січні Михайличенко нібито побив сантехніка через відсутність тепла у будинку.