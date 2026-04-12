Бєдняков у вишиванці, а Трінчер з мамою: як українські зірки святкують Великдень 2026 (фото)
Зірки показали свої великодні кошики і побажали миру
Сьогодні, 12 квітня, українці святкують Великдень. Хоч і в складній реальності, зірки традиційно діляться своїми маленькими світлими моментами. Цього року без пафосу, але з дуже особистими деталями. Хтось — у горах, хтось — із дітьми, а хтось — із надією на диво.
Зірки показали свої великодні кошики, а також поділилися фото з церковної служби. "Телеграф" зібрав для вас добірку світлин.
Акторка Анна Саліванчук зустріла свято у Буковелі. Вона зранку пішла до церкви, показала акуратний великодній кошик і зізналася, що раніше дотримувалася посту в їжі, а зараз — ні. Але, як уточнила, "поститься в іншому". Також акторка додала, що головне — не чисті вікна, а цілі.
Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська також не залишила підписників без святкового настрою. У сторіс вона показала свій кошик і написала короткі, але теплі слова: "Христос Воскрес, моя Україно, дуже хочеться дива".
Телеведуча Катерина Осадча, схоже, обрала вечірню традицію — освячувала паску ще у суботу. У сторіс вона також засвітила святковий кошик, без зайвого глянцю — все максимально по-домашньому.
Акторка Анна Сагайдачна провела цей момент із сином — разом вони були в церкві під час освячення. Зірка "Кріпосної" показала милі відео в сторіс і додала, що паскою її пригостила подруга.
Не обійшлося і без гумору. Учасниця "Холостяка-14" Дар'я Романець виклала сторіс із кошиком і підписала в своєму стилі: "ідеальна жінка 1 шт, вдруг хто собі шукає". Великдень Великоднем, але контент — за розкладом.
А от Андрій Бєдняков зробив ставку на сімейну атмосферу. Він освячував паску разом зі старшою донькою. Вони були вдягнені у вишиванках. На фото видно, як дівчинка самостійно б’є у дзвони в церкві.
Співачка Skyler показала милі фото з коханим Євгеном Проніним. До церкви освячувати паску вони ходили разом.
Співачка Анна Трінчер відвідала церкву, щоб освятити великодній кошик разом із мамою. Артистка показала милі фото.
Раніше "Телеграф" розповідав, що LELEKA показалася в обіймах суперника на "Євробаченні". На знімку виконавці позують в обіймах і виглядають максимально дружньо.