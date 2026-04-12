Бєдняков у вишиванці, а Трінчер з мамою: як українські зірки святкують Великдень 2026 (фото)

Зірки показали свої великодні кошики і побажали миру

Сьогодні, 12 квітня, українці святкують Великдень. Хоч і в складній реальності, зірки традиційно діляться своїми маленькими світлими моментами. Цього року без пафосу, але з дуже особистими деталями. Хтось — у горах, хтось — із дітьми, а хтось — із надією на диво.

Зірки показали свої великодні кошики, а також поділилися фото з церковної служби. "Телеграф" зібрав для вас добірку світлин.

Акторка Анна Саліванчук зустріла свято у Буковелі. Вона зранку пішла до церкви, показала акуратний великодній кошик і зізналася, що раніше дотримувалася посту в їжі, а зараз — ні. Але, як уточнила, "поститься в іншому". Також акторка додала, що головне — не чисті вікна, а цілі.

Анна Саліванчук освятила великодній кошик. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська також не залишила підписників без святкового настрою. У сторіс вона показала свій кошик і написала короткі, але теплі слова: "Христос Воскрес, моя Україно, дуже хочеться дива".

Великодній кошик Ольги Мартиновської. Фото: instagram.com/olga_martynovska

Телеведуча Катерина Осадча, схоже, обрала вечірню традицію — освячувала паску ще у суботу. У сторіс вона також засвітила святковий кошик, без зайвого глянцю — все максимально по-домашньому.

Акторка Анна Сагайдачна провела цей момент із сином — разом вони були в церкві під час освячення. Зірка "Кріпосної" показала милі відео в сторіс і додала, що паскою її пригостила подруга.

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya/

Не обійшлося і без гумору. Учасниця "Холостяка-14" Дар'я Романець виклала сторіс із кошиком і підписала в своєму стилі: "ідеальна жінка 1 шт, вдруг хто собі шукає". Великдень Великоднем, але контент — за розкладом.

А от Андрій Бєдняков зробив ставку на сімейну атмосферу. Він освячував паску разом зі старшою донькою. Вони були вдягнені у вишиванках. На фото видно, як дівчинка самостійно б’є у дзвони в церкві.

Андрій Бєдняков з донькою на Великдень. Фото: instagram.com/biedniakov/

Співачка Skyler показала милі фото з коханим Євгеном Проніним. До церкви освячувати паску вони ходили разом.

Співачка Скайлер, Євген Пронін. Фото: instagram.com/skylerr_official/

Співачка Анна Трінчер відвідала церкву, щоб освятити великодній кошик разом із мамою. Артистка показала милі фото.

Анна Трінчер з мамою. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

