Звезда "Кайдашей" Антонина Хижняк показала неожиданный подарок от бывшей свекрови (фото)

Известная украинская актриса Антонина Хижняк, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и фильмов "Коли ти розлучишся?", "Збори ОСББ", рассказала, что в этом году не пекла паску на Пасху. Пасхальный хлеб ей передала свекровь, хотя она уже более 6 лет разведена с мужем.

Речь идет о браке с Андреем Якушевым, который длился с 2016 года до конца 2019 года. У пары есть общий сын Максим — на момент развода ему было всего два года.

На своей странице в Инстаграм звезда показала паску, которую ей передала мама бывшего мужа. Также Хижняк пожелала каждой девушке иметь такую свекровь.

Пасха Антонины Хижняк от свекрови.

Несмотря на завершение отношений, связь между семьями, похоже, не исчезла. Актриса показала, как даже после развода можно сохранять хорошие отношения без публичных конфликтов.

В посте Антонина поделилась, что в этом году не только не пекла паску, но даже не освящала их в храме и не делала "инстаграммные" фото с сыном. Однако она призналась, что всегда чувствует Бога рядом с собой и чувствует его присутствие и поддержку через людей рядом.

Антонина Хижняк.

