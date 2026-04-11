Після чуток про розрив: Олена Кравець замилувала відео з чоловіком і дітьми

Сергій Кравець влаштував сюрприз дітям

Українська акторка Олена Кравець поділилася зворушливим сімейним відео. У ролику її чоловік, який нині служить, несподівано повернувся додому напередодні Великодня і зробив сюрприз дітям.

На кадрах видно, як діти спершу не вірять своїм очам, а вже за мить — буквально кидаються до батька в обійми. Милим роликом Олена Кравець поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

Атмосфера — максимально сімейна і дуже чесна, без постановки. Сама акторка традиційно не перевантажувала допис поясненнями. Під відео Кравець написала коротко: "Найкращий подарунок на свята!".

Чоловік акторки — Сергій Кравець, колишній продюсер студії "Квартал 95". Подружжя разом ще з кінця 90-х, а офіційно одружилося у 2002 році. Вони виховують трьох дітей — доньку Марію та двійнят Івана і Катерину.

Останні роки для родини були непростими. Сама акторка зізнавалася, що у їхніх стосунках "все складно", але вони залишаються разом.

Зараз Сергій перебуває у лавах військових, через що родина змушена часто бути на відстані. Водночас раніше він уже дивував дружину несподіваними приїздами попри службу — наприклад, приїздив лише на кілька годин, щоб побачити її під час вистави.

